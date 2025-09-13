今年最慘韭菜翻車！金居1個月內連2爆 違約交割逾3271萬元

櫃買中心昨（12）日公告，金居（8358）違約交割3271.3萬元。（路透資料照）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕櫃買中心昨（12）日公告，接獲元富證券新莊分公司、口袋證券總公司、群益金鼎證券館前分公司，通報金居（8358）違約交割3271.3萬元，違約金額登今年上櫃最大筆，同時也是金居短短不到1個月內第2度傳出違約交割情事。

櫃買中心公告，接獲元富證券新莊分公司、口袋證券總公司、群益金鼎證券館前分公司，通報金居違約交割，金額新台幣3271.3萬元。據通報的券商分點資料顯示，金居在不同券商回報違約交割案件，均為不同投資人，其中以元富證券投資人違約交割金額最高，單一投資人就達到1000萬元的公布規定。

值得一題的是，金居最近１次被爆違約交割是8月19日，違約金額為1093.萬元，事隔不到1個月。

根據櫃買中心統計，此次金居違約交割金額達違約資訊揭露標準，為今年上櫃公司第9起違約交割個案，同時也是上市櫃第11件。

