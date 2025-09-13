美股收盤》Fed會議在即！道瓊跌273點 台積電ADR走升

週五美股漲跌互現。（路透）

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕受微軟、特斯拉股價上漲提振，且投資人期待下週的美國聯準會（Fed）政策會議，市場普遍預計Fed將降息以應對就業市場放緩。那斯達克指數週五在科技類股的推動下，創下收盤新高，上漲0.44％；標普500指數徘徊在平盤附近，下跌0.05％，道瓊工業指數下跌273.78點、0.59％，費城半導體指數上漲0.11％，台積電ADR上漲0.16％，收在259.33美元。

綜合外媒報導，投資人正密切關注下週二和下週三的聯準會會議。交易員預計，鑑於近期數據顯示，就業市場長期疲軟，且通膨有所緩解，聯準會將降息1碼。

請繼續往下閱讀...

科技巨頭微軟承諾將旗下協作軟體Teams自Office產品套裝中拆分，並提供降價方案，避免歐盟潛在的巨額反壟斷罰款，股價上漲1.8％。特斯拉首席執行長馬斯克因參與政治活動，投資人擔憂損害銷量，對此特斯拉董事長德諾姆（Robyn Denholm）加以駁斥，並表示馬斯克在白宮任職數月後返回公司成為「核心人物」，週五股價飆升7.36％，不過特斯拉在2025年仍下跌2％。

本週，標普500指數上漲1.6％，道瓊上漲近1％，那斯達克指數上漲2％，這得益於雲端運算巨頭甲骨文的股票上漲，推動人工智慧交易復甦。

美股道瓊指下跌273.78，或0.59％，收45834.22點。

那斯達克指數上漲98.03點或0.44％，收22141.1點。

S&P 500指數下跌3.18點或0.05％，收6584.29點。

費城半導體指數上漲6.35點或0.11％，收6001.74點。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法