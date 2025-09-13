晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

美股收盤》Fed會議在即！道瓊跌273點 台積電ADR走升

2025/09/13 05:34

週五美股漲跌互現。（路透）週五美股漲跌互現。（路透）

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕受微軟、特斯拉股價上漲提振，且投資人期待下週的美國聯準會（Fed）政策會議，市場普遍預計Fed將降息以應對就業市場放緩。那斯達克指數週五在科技類股的推動下，創下收盤新高，上漲0.44％；標普500指數徘徊在平盤附近，下跌0.05％，道瓊工業指數下跌273.78點、0.59％，費城半導體指數上漲0.11％，台積電ADR上漲0.16％，收在259.33美元。

綜合外媒報導，投資人正密切關注下週二和下週三的聯準會會議。交易員預計，鑑於近期數據顯示，就業市場長期疲軟，且通膨有所緩解，聯準會將降息1碼。

科技巨頭微軟承諾將旗下協作軟體Teams自Office產品套裝中拆分，並提供降價方案，避免歐盟潛在的巨額反壟斷罰款，股價上漲1.8％。特斯拉首席執行長馬斯克因參與政治活動，投資人擔憂損害銷量，對此特斯拉董事長德諾姆（Robyn Denholm）加以駁斥，並表示馬斯克在白宮任職數月後返回公司成為「核心人物」，週五股價飆升7.36％，不過特斯拉在2025年仍下跌2％。

本週，標普500指數上漲1.6％，道瓊上漲近1％，那斯達克指數上漲2％，這得益於雲端運算巨頭甲骨文的股票上漲，推動人工智慧交易復甦。

美股道瓊指下跌273.78，或0.59％，收45834.22點。

那斯達克指數上漲98.03點或0.44％，收22141.1點。

S&P 500指數下跌3.18點或0.05％，收6584.29點。

費城半導體指數上漲6.35點或0.11％，收6001.74點。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財