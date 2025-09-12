晴時多雲

旭集台北3家店超狂 下午餐升級「雪蟹腳」無限量供應

2025/09/12 14:12

饗賓集團旗下日式Buffet品牌「旭集 和食集錦」，台北信義、天母、微風店3家分店限定，9月15日起至9月30日，平日與假日下午餐時段升級，「雪蟹腳」將無限量供應。（饗賓提供）饗賓集團旗下日式Buffet品牌「旭集 和食集錦」，台北信義、天母、微風店3家分店限定，9月15日起至9月30日，平日與假日下午餐時段升級，「雪蟹腳」將無限量供應。（饗賓提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕台北是Buffet自助餐吃到飽一級戰區，饗賓集團旗下日式Buffet品牌「旭集 和食集錦」，台北信義、天母、微風店3家分店限定，9月15日起至9月30日，平日與假日下午餐時段升級，「雪蟹腳」將無限量供應。

饗賓集團表示，秋天正值品蟹好時節，饗賓集團旗下頂級日式Buffet「旭集 和食集錦」，於9月15日起至10月31日止，於台北3間門市（信義店、天母店及微風店）推出5道台北限定料理，嚴選日本A5和牛、鮮嫩鮑魚與雪蟹等高級食材。

創作出兼具季節感與精緻度的特色餐點，包括蟹膏蟹肉鮭卵手捲、香穗雪蟹茶巾揚、嫩煎鮑魚佐蕈菇奶油醬、炙饌松露A5和牛卷、極上A5和牛壽喜燒，皆全餐期供應；9月30日前，旭集台北3間門市下午餐升級，可無限享用雪蟹腳。

