百年餅店抗漲拚中秋 郭元益、舊振南搶商機

迎中秋節送禮商機，百年糕餅品牌郭元益今年首度攜手日本森永牛奶糖推出聯名禮盒，郭元益副總郭建偉表示，儘管上半年經濟大環境受到台美關稅、台幣急升等影響，有點波折，但中秋送禮仍是台灣人非常重視的節慶，對今年中秋節買氣正向樂觀，預估業績可望成長1成。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕迎中秋節送禮商機，百年糕餅品牌郭元益今年首度攜手日本森永牛奶糖推出聯名禮盒，郭元益副總郭建偉表示，儘管上半年經濟大環境受到台美關稅、台幣急升等影響，有點波折，但中秋送禮仍是台灣人非常重視的節慶，對今年中秋節買氣正向樂觀，預估業績可望成長1成。

郭建偉表示，今年中秋月餅製作的原物料，包括麵粉、蛋黃、奶油等價格相對平穩，沒有像疫情期間那樣大幅漲價，郭元益整體中秋禮盒也維持不調漲，今年嘗試異業聯名，並提前備貨搶攻企業大宗訂單。

他指出，郭元益1年光是酥餅類糕點就要生產450萬顆，精品蛋黃酥、鳳梨奶黃酥、冰沙餡餅等仍是熱賣商品，銷售持續成長，今年中秋節則祭出兩款限定禮盒，包括結合IP的「卡娜赫拉的小動物」，以及攜手森永牛奶糖合作的「森永牛奶糖Q心餡餅」，期創造新話題，帶動業績成長。

百年餅店舊振南今年也同步推出多款糕餅組合，除了人氣首選綠豆椪6入和9入組合，主打的映月禮盒「經典款」內含中秋節必吃的蛋黃酥搭配舊振南最受歡迎的綠豆椪，「月餅款」則精選以台農 17 號金鑽鳳梨與紅土鹹蛋黃碎混揉製餡的金鑽月餅，價格帶落在1380元~1620元，單筆訂購滿3萬元享9折優惠。

