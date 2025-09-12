關稅陰霾壟罩 yes123：勞資Q4景氣樂觀度雙創新低

yes123求職網今（12）日發布的「蛇年第四季景氣暨勞動市場趨勢調查」（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕台美關稅談判傳出曙光，但貿易戰陰霾仍籠罩歲末景氣。根據yes123求職網今（12）日發布的「蛇年第四季景氣暨勞動市場趨勢調查」，顯示在關稅貿易戰的衝擊下，勞資雙方對今年第4季的經濟前景看法趨於保守甚至悲觀，雙創近年新低。但勞動市場中的特定產業仍然缺工，企業為求才開出「平均」4萬4651元的高薪，是13年同期新高，上班族轉職意願與薪資期望也同步創下紀錄，形成「外冷內熱」的複雜局面 。

調查指出，雖然內需市場受惠普發1萬元現金與連假消費，仍能維持一定熱度，但外銷廠商憂心關稅衝擊，導致整體企業樂觀度下滑。上班族則因物價上漲、薪水停滯，加上年底將進入考績與人力盤點期，對景氣轉趨保守，資方「淨樂觀比例」僅剩+4.8%，創11季新低；勞方更連續兩季呈現負數，來到-4.9%，代表勞動市場的整體情緒已偏向悲觀 。

在薪酬規劃方面，企業的態度也轉趨謹慎。調查顯示，合計58.3%的企業透露第4季有加薪計畫，此比例低於去年同期的64.8% 。其中，多數計畫採「績效加薪」（43.2%），僅有15.1%的企業打算「全面加薪」。雖然計畫加薪的企業，平均調幅仍達4.1% 卻與員工的實際感受有巨大落差，根據調查，今年前3季僅有15.8%的上班族表示自己被加薪。

弔詭的是，雖然企業加薪意願下滑，但為了填補人力缺口，開出的薪資條件卻逆勢上揚。調查指出，Q4企業釋出的職缺「平均月薪」高達4萬4651元，不僅高於上一季的4萬666元，也超越去年同期的4萬3791元，續創13年同期新高。

yes123求職網發言人楊宗斌解讀，這反映了第4季求才市場「內熱外轉涼」的趨勢 。外銷廠商因關稅影響而招募保守，但內需型的服務業，從百貨週年慶到聖誕、跨年檔期，持續面臨嚴重缺工問題，不得不提高薪資以吸引人才 。

因為嫌薪水太低，激勵上班族的轉職意願。調查發現，高達87.3%的上班族計畫在第4季換工作，創下13年來的同期新高。探究想跳槽的主因，前3名分別為「現在工作的薪水太低」、「覺得公司未來沒有發展性」，及「想要轉行或創業」。Q4計畫轉職者的平均期望待遇為4萬5593元，同樣續創12年同期新高，最嚮往投入的行業則與企業徵才熱點高度重疊，依序為「餐飲住宿與休閒旅遊」、「科技資訊」及「批發零售與貿易」。

