財經 > 財經政策

數發部長林宜敬︰打詐、資安與數位憑證三路並進

2025/09/12 12:34

數發部長林宜敬（中）接受廣播節目專訪，強調打詐、資安與數位憑證三路並進。（資料圖）數發部長林宜敬（中）接受廣播節目專訪，強調打詐、資安與數位憑證三路並進。（資料圖）

〔記者高嘉和／台北報導〕新任數位發展部部長林宜敬接受寶島聯播網「新聞放鞭炮」廣播節目專訪，今天上午播出。他坦言數發部長期面臨的負面形象與挑戰，並強調將借重業界經驗，推動台灣數位轉型，尤其在打擊詐騙、強化資安及發展數位憑證等面向，力求實質進展。

打擊詐騙方面。林宜敬將打詐比喻為一場「好人與壞人之間不斷的攻防」；數發部主要負責「線上」防守，已成功減少臉書上冒用名人（如謝金河、張忠謀、黃仁勳）的投資詐騙廣告，有效堵住詐騙集團從公開網路將民眾誘騙至LINE封閉群組的漏洞。數發部要求臉書等平台將詐騙訊息於24小時內下架，若未配合將開罰，Meta（臉書母公司）已因此被罰款新台幣1850萬元。

此外，數發部更積極要求Meta、Google、LINE等科技巨頭投入資源，共同打擊詐騙，利用AI臉部辨識技術，自動阻擋名人冒用帳號。林部長也提及，為從源頭打擊詐騙，他曾親自與Meta美國總部高層對話，促使Meta在全球範圍內關閉了700多萬個詐騙帳號與粉絲專頁。

強化資安防禦方面。他強調，台灣的資安軟體產業相當強勁，如趨勢科技即是指標。他期望政府能利用民間產業的力量，形成良性循環的資安生態系，讓資安公司在協助防守國家資安的同時也能獲利，進而投入更多研發。

數發部也超前部署，關注量子電腦對現有加密技術的威脅。林宜敬解釋，量子電腦能夠「同時猜測」大量數字，進而破解密碼。為此，台灣正與美國政府合作，依循國際標準，逐步推動「後量子密碼」加密技術的轉變，優先應用於國安、國防與金融等關鍵領域，確保台灣的數位安全在未來量子電腦時代仍能獲得保障。

推動數位憑證方面。林宜敬提出「數位憑證」（digital credential）的概念，這與數位身分證截然不同。數位憑證強調「選擇性揭露」，讓民眾可主動選擇性地出示所需資訊（如證明年齡可購酒，而無須揭露住址或父母姓名），而非全面揭露個人資料。

此計畫將採取「志願制」，民眾可依需求選擇使用，並支援政府與民間多管道發行。他說，歐盟、美國、日本、韓國等國家也都在推行此國際標準，預計將成為未來數位社會的基礎設施，不僅不會造成更多個資洩漏，反而能保護個資。數發部計畫在2025年底前開始示範應用，但承認需極為小心防範詐騙集團可能開發的新途徑。

