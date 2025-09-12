晴時多雲

庫存調整結束 全球智慧手機產量第2季季增4％

2025/09/12 12:30

全球智慧手機產量第2季季增4%。（記者王憶紅攝）全球智慧手機產量第2季季增4%。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕根據最新調查，2025年第2季智慧手機產量受季節性需求帶動，加上Oppo、Transsion等品牌歷經庫存調整後恢復生產動能，全球智慧手機生產總數達3億支，季增約4%，年增亦有4.8%。TrendForce表示，後續經濟情勢雖然依然壓抑消費型產品買氣，但下半年傳統旺季、電商促銷等因素，將有助產量維持全年逐季增長格局。

TrendForce表示，第1季中國市場的智慧手機補貼政策，短期刺激中低階產品銷量，並促進庫存去化，然因補貼金額、覆蓋商品受限，預估對2025全年的銷售幫助也有限。

第2季全球智慧手機生產前6大品牌為Samsung、Apple、Xiaomi 、OPPO、Transsion、VIVO，市占率分別為19%、15%、14%、12%、9%、9%，6品牌合計市占穩定維持在80%左右。

TrendForce說，第1大廠Samsung因旗艦新機備貨力道減弱，生產總量近5800萬支，季減約5%。Apple第2季正值新舊機型交替淡季，生產量季減約9%，為4600萬支，居第2名。但同期產量年增4%，反映出上半年新機型iPhone 16e帶動的增長。Apple為重振在中國市場的銷售，5月在當地祭出優於其他區域的降價優惠，結合補貼政策成功刺激消費，上半年於中國市場的表現得以持平2024年同期。

市占第3的Xiaomi（含Redmi和POCO）生產總數為4200萬支，小米持續拓展拉美、非洲等新興市場，加上中國補貼政策助力，產能表現穩定。Oppo（含OnePlus和Realme）第2季隨著庫存調整結束，產能逐步回升，生產總量近3700萬支，季增約35%，維持排名第4。

以海外新興市場為主力的Transsion（含TECNO、Infinix和itel），同樣因生產動能恢復，第2季產出逾2700萬支，季增33%，也因去年同期基期較低，年成長幅度為15.7%，市占排第5名。Vivo（含iQOO）第2季受惠於海外市場持續貢獻，以及中國補貼政策帶動，產量季增8%，上升至2600萬支，排名第6。

