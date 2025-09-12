晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

新台幣勁揚逾1角 暫收30.228元

2025/09/12 12:21

台股續創新高 新台幣勁揚逾1角暫收30.228元 （記者陳梅英攝）台股續創新高 新台幣勁揚逾1角暫收30.228元 （記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕儘管美國昨日公布通膨數據高於市場預期，但美初領失業金人數激增，強化市場對於聯準會（Fed）連續降息預期，美股大漲，新台幣兌美元匯率一早反應外資熱錢匯入，勁揚逾1角、再度升破30.3元關卡，中午暫時收在30.228元、大升1.16角，台北外匯經紀公司成交量7.87億美元。

美8月消費者物價指數（CPI）年增率創下7個月來最大漲幅，但是同天公布的初領失業金人數卻激增2.7萬人、達到26.3萬人，為近4年最高，加上先前公布的8月非農就業增加僅2.2萬人，遠低於市場預估，相較於通膨升溫，市場更加擔憂就業市場的惡化，Fed降息可能來得又快又急，目前利率期貨投資人押注Fed今年降息3次機率已升高至7成以上。

對於Fed連續性降息的預期升溫下，美股大漲，連動台股開高走高，台股截至目前漲逾200點，大盤指數續創紀錄；新台幣匯價昨日尾盤遭央行擊殺收黑，今早以30.32元、升值2.4分開出，開盤不久迅速站上30.2元價位，盤中最高升抵30.212元。

惟美元指數破底後今早在亞洲電子盤出現反彈，加上主要亞幣升貶不一，央行也不樂見台幣升值太快，昨日出手干預態度決絕，午後台幣是否變盤，仍然要看央行態度。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財