新台幣勁揚逾1角 暫收30.228元

〔記者陳梅英／台北報導〕儘管美國昨日公布通膨數據高於市場預期，但美初領失業金人數激增，強化市場對於聯準會（Fed）連續降息預期，美股大漲，新台幣兌美元匯率一早反應外資熱錢匯入，勁揚逾1角、再度升破30.3元關卡，中午暫時收在30.228元、大升1.16角，台北外匯經紀公司成交量7.87億美元。

美8月消費者物價指數（CPI）年增率創下7個月來最大漲幅，但是同天公布的初領失業金人數卻激增2.7萬人、達到26.3萬人，為近4年最高，加上先前公布的8月非農就業增加僅2.2萬人，遠低於市場預估，相較於通膨升溫，市場更加擔憂就業市場的惡化，Fed降息可能來得又快又急，目前利率期貨投資人押注Fed今年降息3次機率已升高至7成以上。

對於Fed連續性降息的預期升溫下，美股大漲，連動台股開高走高，台股截至目前漲逾200點，大盤指數續創紀錄；新台幣匯價昨日尾盤遭央行擊殺收黑，今早以30.32元、升值2.4分開出，開盤不久迅速站上30.2元價位，盤中最高升抵30.212元。

惟美元指數破底後今早在亞洲電子盤出現反彈，加上主要亞幣升貶不一，央行也不樂見台幣升值太快，昨日出手干預態度決絕，午後台幣是否變盤，仍然要看央行態度。

