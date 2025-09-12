晴時多雲

英特爾壞消息又來！驚爆多名「重要高層」都離職了

2025/09/12 12:11

英特爾（Intel）又爆出「人才流失」問題。（示意圖，彭博）英特爾（Intel）又爆出「人才流失」問題。（示意圖，彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國政府才宣布入股，結果英特爾（Intel）又爆出「人才流失」問題，不僅基層員工大出走，連多位在公司重要計畫中扮演關鍵角色的高階成員也相繼離職，其中包含在美國俄亥俄州廠房計畫中具有核心作用的人物。

據《Columbus Business First》、《Wccftech》等媒體報導，英特爾位於俄亥俄州的「Ohio One」計畫，近期傳出多名領導階層出走的消息，其中包括霍加特（Kevin Hoggatt）。

根據報導，霍加特是是確保英特爾俄亥俄州廠能夠順利進行的關鍵說客之一，被認為在爭取美國政府支持「Ohio One」計畫上扮演關鍵角色。

報導指出，他的離職，對這項原本被寄予厚望的半導體擴張案，無疑增添新的不確定性。除霍加特之外，其他幾名與「Ohio One」計畫直接相關的重要人員也先後離職，包括公共事務經理斯塔爾（Toby Starr）、施工現場經理帕特爾（Sanjay Patel），以及晶圓代工事業部的資深專案經理馬歇爾（Tom Marshall）。

《Columbus Business First》指出，上述人事變動，使外界對英特爾在美國本土推動晶片製造的決心與進度，產生更深的質疑，且俄亥俄州晶圓廠計畫在3年前展開，但迄今仍未看到生產先進半導體的跡象，也顯示內部的經濟問題已經影響英特爾的本土製造雄心。

根據目前的推估，這座位於俄亥俄的晶圓廠最快也要到2031年才可能正式啟用。而除了俄亥俄州廠房進度停滯，英特爾位於美國奧勒岡州（Oregon）的廠區，同樣面臨大規模裁員與投資縮減問題。

報導認為，目前英特爾經營團隊的首要目標是減少虧損，並確保每個專案能夠產生有價值的回報，推動本土晶片製造只是次要計畫。

