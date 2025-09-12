晴時多雲

iPhone 17今晚8時啟動預購 酷澎加入戰局

2025/09/12 11:25

iPhone 17今日啟動預購，各大電商爭搶商機。（momo提供）iPhone 17今日啟動預購，各大電商爭搶商機。（momo提供）

〔記者歐宇祥／台北報導〕蘋果（Apple）新機iPhone 17近日亮相，各大電商通路將統一在今（12）日晚間8點開放全系列預約。本土上市櫃電商momo富邦媒（8454）、PChome網家（8044）也都推出預購，期望推升3C品類業績；不過，今年境外電商酷澎（Coupang）台灣也加入蘋果官方授權經銷商，再次成為本土電商的強力競爭對手。

PChome以3C品類起家，也是台灣市場首推iPhone訂閱制的電商。該公司指出，今年的iPhone 17將在今晚8時開放全顏色、全規格預購，除了銀行分期優惠外，也推出舊機回收與多家銀行回饋方案，而今年度iPhone訂閱方案則會在19日上午10點開跑。過往3C是PChome的主戰場，今年除本來的競爭對手，酷澎也加入戰局，恐將壓抑PChome表現。

而momo儘管以生活消費品為主力，不過近年在3C品類銷售也不落人後，除同步在今晚8時開放預購iPhone 17全系列新機外，並一次整合手機周邊、信用卡回饋、舊機回收、行動裝置保險，打造最便利的一站式購機體驗；此外，在預購期間購機登記也有金盞花葉黃素飲等4種預購禮，期望拉抬商機。

值得矚目的是，近年在台灣市場大力拓展的美商酷澎早先都以生活用品、食品為主力，少有3C電子產品，但近期包含Switch 2等消費電子都開始登上酷澎平台，成為台灣電商的強力競爭者、也恐壓縮其他電商的消費電子旺季業績表現。

酷澎表示，截至今年第二季，酷澎台灣已經攜手數百個國際或在地品牌，也正式加入蘋果官方授權經銷商行列，也將在今晚8時啟動iPhone 17預約，結合其火箭速配、WOW會員專屬服務與多元分期優惠，強化購機體驗，也有數家銀行回饋；而酷澎強打的會員免運、30天內免費退貨，也仍是該平台爭搶蘋果商機的重要利器。

另外，3C通路商含燦坤（2430）、神腦（2450）也紛紛祭出優惠，爭搶iPhone 17商機。神腦推出「預付599元，保障7天內到貨」方案與舊機換新機等優惠，神腦也是少數推出iPhone訂閱制方案的廠商之一；而燦坤在全台有104家Apple shop，是國內擁有最多蘋果專櫃的通路，因此預購就能在19日開賣馬上拿到新機，是燦坤往年最吸引消費者的特點。

