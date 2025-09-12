買iPhone 17這樣最省 全聯全電商黃金1小時預購攻略

「果粉」期待的iPhone 17系列今晚預購開跑，全聯旗下電商品牌「全電商」取得Apple官方授權通路資格，今天公佈「買 iPhone 17系列最省攻略」，只要今天（12）晚間8~9點「黃金一小時」，綁定全支付下單，滿額最高可享3500元回饋，再搭配福利點數最高折抵90%訂單金額。（全聯提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕「果粉」期待的iPhone 17系列今晚預購開跑，全聯旗下電商品牌「全電商」取得Apple官方授權通路資格，今天公布「買 iPhone 17系列最省攻略」，只要今天（12）晚間8~9點「黃金一小時」，綁定全支付下單，滿額最高可享3500元回饋，再搭配福利點數最高折抵90%訂單金額。

全聯強調，平日累積的「買菜金」也能派上用場，全聯開放福利點最高可折抵90%訂單金額，換句話說，如果買售價2萬9900元的iPhone 17，可用福利點（10點福利點=1元）折抵2萬6910元，等於是使用26萬9100點福利點折抵現金，讓果粉用最划算的方式換新機。

全聯表示，今晚在全電商預購iPhone 17系列，使用全支付結帳，滿2萬元贈1萬福利點及500全點（等同於現金1500元），滿3萬元贈2萬福利點及500全點（等同於現金2500元），滿4萬元贈2萬5000福利點及500全點（等同於現金3000元）。

其中500全點限量800名，若再把握9月12日晚間8~9點黃金1小時，綁定全支付下單，再加碼贈5000福利點（不限量）；換句話說，果粉只要在黃金一小時內綁定全支付搶先下單（前800名），買4萬元以上機型，最高可現省3500元。

