晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 投資理財

買iPhone 17這樣最省 全聯全電商黃金1小時預購攻略

2025/09/12 11:17

「果粉」期待的iPhone 17系列今晚預購開跑，全聯旗下電商品牌「全電商」取得Apple官方授權通路資格，今天公佈「買 iPhone 17系列最省攻略」，只要今天（12）晚間8~9點「黃金一小時」，綁定全支付下單，滿額最高可享3500元回饋，再搭配福利點數最高折抵90%訂單金額。（全聯提供）「果粉」期待的iPhone 17系列今晚預購開跑，全聯旗下電商品牌「全電商」取得Apple官方授權通路資格，今天公佈「買 iPhone 17系列最省攻略」，只要今天（12）晚間8~9點「黃金一小時」，綁定全支付下單，滿額最高可享3500元回饋，再搭配福利點數最高折抵90%訂單金額。（全聯提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕「果粉」期待的iPhone 17系列今晚預購開跑，全聯旗下電商品牌「全電商」取得Apple官方授權通路資格，今天公布「買 iPhone 17系列最省攻略」，只要今天（12）晚間8~9點「黃金一小時」，綁定全支付下單，滿額最高可享3500元回饋，再搭配福利點數最高折抵90%訂單金額。

全聯強調，平日累積的「買菜金」也能派上用場，全聯開放福利點最高可折抵90%訂單金額，換句話說，如果買售價2萬9900元的iPhone 17，可用福利點（10點福利點=1元）折抵2萬6910元，等於是使用26萬9100點福利點折抵現金，讓果粉用最划算的方式換新機。

全聯表示，今晚在全電商預購iPhone 17系列，使用全支付結帳，滿2萬元贈1萬福利點及500全點（等同於現金1500元），滿3萬元贈2萬福利點及500全點（等同於現金2500元），滿4萬元贈2萬5000福利點及500全點（等同於現金3000元）。

其中500全點限量800名，若再把握9月12日晚間8~9點黃金1小時，綁定全支付下單，再加碼贈5000福利點（不限量）；換句話說，果粉只要在黃金一小時內綁定全支付搶先下單（前800名），買4萬元以上機型，最高可現省3500元。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財