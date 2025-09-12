晴時多雲

自由電子報
美突襲韓廠引發擔憂 盧特尼克：擬向建廠外國工人發短期簽證

2025/09/12 11:49

美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）。（路透）美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國政府日前突襲位於喬治亞州的現代－LG合資電池廠，逮捕上百名非法工作的外籍人士，此舉引發不少外國企業的疑慮，擔心可能成為下一個目標。美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）週四（11日）表示，總統川普（Donald Trump）計劃為那些在美國建新廠的外國技術工人提供短期簽證。

綜合外媒報導，美國日前進行移民突襲行動，在喬治亞州現代汽車與LG能源解決方案的合資電池廠逮捕475人，其中包括約300名南韓公民。現代工廠的突襲事件後，跨國企業紛紛尋求法律諮詢，確認自己是否也面臨風險。

談到這一事件時，盧特尼克表示，川普將出面解決這一問題，總統清楚，要建造這些偉大的工廠需要前輩的領導，他也希望能快點完成。

盧特尼克認為，川普將和不同的國家達成協議，當他們想在這裡進行大規模建設時，他會想辦法為他們的工人獲得合適的簽證，也就是短期工作簽證，協助培訓美國，然後再讓他們回國。

據報導，這次被逮捕的韓人大多是透過免簽計劃ESTA（旅行授權電子系統）或是B-1短期商務旅行簽證入境，由於H-1B等工作簽證相對難取得，韓企長期以來一直採用這種做法。

盧特尼克表示，在突襲行動中被逮捕的南韓工人是持旅遊簽證來到美國，現代汽車已經是個成熟的公司了，完全有能力為這些人員辦理「合適的簽證」，所有持錯誤簽證入境的人都應該去改簽證。

盧特尼克也提到，如果真的遇到簽證問題，也可以通知自己，他會接洽國土安全部長諾姆（Kristi Noem），美國政府會協助企業拿到合適的簽證，但別用錯方法，企業不能再用老招式，川普將要求你用正確的方法。

