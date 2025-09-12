晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

漢民集團孕育20多年 漢測預計9/17登錄興櫃

2025/09/12 11:04

漢民集團繼扶植20多年的漢測（7856）終於站穩腳步，轉虧為盈，並打入晶圓代工龍頭厰供應鏈，（漢測提供）漢民集團繼扶植20多年的漢測（7856）終於站穩腳步，轉虧為盈，並打入晶圓代工龍頭厰供應鏈，（漢測提供）

〔記者洪友芳／台北報導〕漢民集團繼之前孕育出股后漢微科之後，扶植20多年的漢測（7856）終於站穩腳步，轉虧為盈，並打入晶圓代工龍頭厰供應鏈，預計將於9月17日登錄興櫃市場掛牌，參考價格100元。

漢測成立於2004年，隨著半導體測試產業共同成長，憑藉著完整探針卡產品線、自主研發實力與工程服務基礎，從研發、製造到量產支援客戶需求，提供全方位解決方案，積極搶攻AI、高效能運算（HPC）、5G/6G及低軌衛星等新興應用市場。

漢測主要核心業務包含「探針卡與耗材」、「工程服務」、以及「客製化產品與代理設備」，全年營收占比分別約為24%、44%、32%。目前實收資本額為新台幣2.57億元，總部設立於新竹，並於中國與日本建立銷售與維修據點，為客戶提供更即時且專業的技術支援，致力成為客戶值得信賴的長期合作夥伴。

根據Acumen Research And Consulting市場機構調查，受惠於AI、高效能運算（HPC）等應用快速成長，帶動半導體測試需求，全球半導體測試服務市場規模預估將自2025年的108億美元，擴大至2032年的198億美元，年均複合成長率達9.1%。Techinsights也預估，2025年與2026年全球探針卡市場規模分別達29.60億美元與33.54億美元，預估至2028年年均複合成長率可望達9.8%。

漢測總經理王子建表示，公司以自主研發為優勢，為台灣唯一能自主研發與製造薄膜式探針卡並提供整卡解決方案的企業，具備從設計、製造到應用的一條龍服務能力，並已於南科設立薄膜式探針卡廠，未來將以此為主力產品。同時，為滿足ASIC、SoC等高階測試需求，漢測更與全球前三大探針卡廠商MJC策略合作，導入MEMS技術，在效率、成本與技術上展現優勢。除此之外，更持續導入材料創新與矽光子晶圓測試等前瞻技術，強化市場競爭力。

隨著製程演進，半導體測試面臨「精度與可靠性」及「散熱與成本控管」兩大挑戰。尤其在AI與HPC推動下，晶片效能提升伴隨更嚴苛的能耗與發熱問題，測試難度顯著提高。漢測順勢投入研發，推出散熱模組、耗材與清潔等客製化產品，協助客戶降低測試瓶頸，提升產品品質與良率。展望未來，漢測將持續秉持「貼近客戶．及時支援．解決痛點」的經營理念，海外據點將拓展至馬來西亞、新加坡、美國與德國，深化與全球大廠的合作。

近年來，漢測獲利表現亮眼，2024年合併營收15.98億元；淨利歸屬母公司獲利5678.3萬元，EPS2.84元。此外，今年上半年營收10.19億，年增51.9%，主要受惠於AI需求帶動設備工程服務大幅成長，探針卡布局效益顯現，毛利率46.1%，營益率13.2%，淨利歸屬母公司業主1.19億元，與去年同期比較增加546.7%，EPS已達5.02元。

法人表示，隨著新興應用持續推升高精度測試需求，晶圓針測機市場需求同步增加。隨著新增機台數量提升，漢測客製化模組出貨也同步升溫；該公司憑藉完整產品線、專業技術與全球布局，可望進一步推升營運動能，未來成長可期。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財