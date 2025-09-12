晴時多雲

焦點股》康舒：低基期加持 帶量衝上半年新高

2025/09/12 11:01

康舒目標透過階段性發展策略，穩步提升解決方案整合能力與市場地位。（康舒提供）康舒目標透過階段性發展策略，穩步提升解決方案整合能力與市場地位。（康舒提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕電源供應器廠康舒（6282）受惠於股價低於主要同業，今日伴隨著集團關係企業仁寶（2324）、金寶（2312）股價帶量勁揚，在買盤進駐之下，康舒盤中高點觸及32.7元，創下最近半年波段新高，截至上午10時39分暫報32元，漲幅6.67%，成交量逾4萬張。

康舒科技日前公布8月營收26.78億元，企業用電源佔比39%、消費用電源佔比20%、金屬沖壓佔比4%、新事業佔比1%，皆比去年同期相比減少；電信電源佔比37%，較去年同期成長。2025年前8個月營收累積為194.56億元、年減4.56%。

康舒為進一步強化集團資源整合、推動能源業務布局升級，董事長許介立已回任總經理，親自帶領團隊推進策略落實與業務拓展。持續聚焦於資料中心電源系統、AI與邊緣運算電力架構、電動車動力模組及新能源基礎設施等核心業務領域，透過階段性發展策略，穩步提升解決方案整合能力與市場地位。

許介立目前身兼康舒、金寶、泰金寶-DR（9105）三家公司董事長，許目標將運用集團在電子製造、研發設計、及產品導入等領域的多元優勢，打造並強化從技術研發到終端應用完整的能源系統整合能力，持續提升公司在全球市場的差異化競爭優勢與營運效能。

