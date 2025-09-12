晴時多雲

離開33年後再當起上班族 雲林婦走出空巢再出發更獲「3萬元」獎勵

2025/09/12 10:30

蔡慧美離開職場33年後重新當回上班族，更是獲得3萬元獎勵金。她表示，人生美妙到難以想像（記者李文德攝）蔡慧美離開職場33年後重新當回上班族，更是獲得3萬元獎勵金。她表示，人生美妙到難以想像（記者李文德攝）

〔記者李文德／雲林報導〕離開職場33年的蔡慧美，人生大半時間都獻給家庭，去年因丈夫離世後，為了充實自己人生，在虎尾就業中心協助重新踏入職場，更是獲得3萬元獎勵金。她表示，睽違已久再次當上班族，讓她感到美妙到難以想像。

54歲的蔡慧美，婚前擔任包裝作業員，33年前與丈夫結婚後離開職場，當起全職家庭主婦，更隨丈夫到各地擺攤做生意，並拉拔5名子女，等到孩子都已獨立後又接下照顧生病婆婆的責任，直到婆婆過世。

她說，直到去年陪伴已久的丈夫因病離世，攤販生意停擺，孩子也各自成家，讓長年忙碌的她，第一次真正體會到「空蕩的生活」，回顧過去，她覺得自己「像一顆不停旋轉的陀螺」，只為家庭轉，卻忘了自己。

蔡表示，孩子已經都成家立業，也該為自己的人生另尋出路，去年底為充實自我，在虎尾就業中心協助下，去年底順利進入元進莊企業股份有限公司上班，這是她時隔33年後，再一次當上班族，讓她感覺「美妙到難以想像」。

蔡慧美指出，目前她就職約9個月，在她任職滿三個月時，領到了3萬元「婦女再就業獎勵金」，拿到這筆獎勵第一件事，就是選擇為自己罹癌的母親添購補品，能用自己的薪水照顧媽媽，「心裡特別踏實」。

虎尾就業中心主任廖家偉主任表示，離開職場多久時間都不是問題，只要不畏懼改變，就有機會重新找到自信，同時勞動部推動的「僱用獎助措施，可提供雇主每人每月9000元至15000元補助，最長達12個月，能有效減輕企業人事成本，更能幫助更多求職者走回職場。

