晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

焦點股》 聯鈞︰受惠甲骨文奪AI巨單 滾量上攻

2025/09/12 10:04

甲骨文獲Open AI大單，聯鈞可望受惠。（擷取官網）甲骨文獲Open AI大單，聯鈞可望受惠。（擷取官網）

〔記者王憶紅／台北報導〕光通訊廠聯鈞（3450）受惠甲骨文拿到Open AI 3000億美元大單激勵，今日開高震盪，盤中一度攻上漲停222.5元，創今年6月底以來新高，截至9:33分，股價暫報219元，上漲16.5元，漲幅8.15%，成交張數逾2.87張，超過昨日9887張，價量齊揚。

甲骨文拿下Open AI多達5年、3000億美元大單，聯鈞2024年起成為甲骨文AOC（主動式光纖模組）供應商，負責提供800G相關產品，市場人士認為，在甲骨文大單帶動下，聯鈞將會受惠。

市場法人指出，聯鈞今年主要成長動能來自於AOC產品與雷射封裝業務；其中，AOC受惠美系客戶去中化，且在擴充產能下，出貨量將明顯增加；而雷射封裝業務，在800GbE需求翻倍下，聯鈞的COS（光元件晶片封裝）業務將持續受惠EML（電吸收調變雷射器）封裝需求增長，預估全年營收逐季成長。

聯鈞的AOC產品，主要由轉投資之子公司源傑科技出貨給北美大型雲平台業者。聯鈞目前AOC產品以400G為主，在客戶拉貨動能強勁下，積極擴充產能。聯鈞8月營收5.94億元，年減9.61%，累計1-8月營收58.17億元，年增35.5%。

link

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財