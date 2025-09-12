焦點股》 聯鈞︰受惠甲骨文奪AI巨單 滾量上攻

甲骨文獲Open AI大單，聯鈞可望受惠。（擷取官網）

〔記者王憶紅／台北報導〕光通訊廠聯鈞（3450）受惠甲骨文拿到Open AI 3000億美元大單激勵，今日開高震盪，盤中一度攻上漲停222.5元，創今年6月底以來新高，截至9:33分，股價暫報219元，上漲16.5元，漲幅8.15%，成交張數逾2.87張，超過昨日9887張，價量齊揚。

甲骨文拿下Open AI多達5年、3000億美元大單，聯鈞2024年起成為甲骨文AOC（主動式光纖模組）供應商，負責提供800G相關產品，市場人士認為，在甲骨文大單帶動下，聯鈞將會受惠。

市場法人指出，聯鈞今年主要成長動能來自於AOC產品與雷射封裝業務；其中，AOC受惠美系客戶去中化，且在擴充產能下，出貨量將明顯增加；而雷射封裝業務，在800GbE需求翻倍下，聯鈞的COS（光元件晶片封裝）業務將持續受惠EML（電吸收調變雷射器）封裝需求增長，預估全年營收逐季成長。

聯鈞的AOC產品，主要由轉投資之子公司源傑科技出貨給北美大型雲平台業者。聯鈞目前AOC產品以400G為主，在客戶拉貨動能強勁下，積極擴充產能。聯鈞8月營收5.94億元，年減9.61%，累計1-8月營收58.17億元，年增35.5%。

