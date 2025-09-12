晴時多雲

焦點股》茂達：國巨大動作收購 茂達、大中母子檔雙雙跳空漲停

2025/09/12 09:51

被動元件大廠國巨昨日召開董事會，通過以每股229.8元公開收購電源管理IC廠茂達 28.5%股權，溢價幅度約20%。（取自官網）被動元件大廠國巨昨日召開董事會，通過以每股229.8元公開收購電源管理IC廠茂達 28.5%股權，溢價幅度約20%。（取自官網）

〔記者卓怡君／台北報導〕被動元件大廠國巨（2327）昨日召開董事會，通過以每股229.8元公開收購電源管理IC廠茂達（6138） 28.5%股權，溢價幅度約20%，茂達今日股價跳空漲停，子公司大中（6435）同樣亮燈漲停。

在溢價20%收購利多帶動下，茂達股價開盤跳空漲停，漲停價210.5元，委買張數逾10萬張。

茂達回應國巨收購股權一事回應，將於接獲公開收購人依法令申報及公告之公開收購申報書副本、公開收購說明書及相關書件後，依公開收購公開發行公司有價證券管理辦法相關規定辦理。

茂達為電源管理晶片廠商，公司主要產品包含馬達驅動晶片、電源管理晶片、離散功率元件、光學晶片、LED 驅動晶片、音訊晶片，子公司大中提供MOSFET，法人推估國巨著眼茂達的IC晶片，與國巨本身的被動元件互補，可提供客戶完整的一站式服務。

