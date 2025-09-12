晴時多雲

黃金逼近3700美元！專家：買金條不如買「它」成本低又節稅

2025/09/12 10:49

黃金逼近3700美元！專家表示，買金條不如買黃金ETF，成本低又節稅。（路透）黃金逼近3700美元！專家表示，買金條不如買黃金ETF，成本低又節稅。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕由於經濟不確定，投資人大砸錢買黃金，愈來愈多人打賭聯準會要降息，黃金價格本週創下新高來到每盎司3674.75美元，逼近3700美元大關，由於1年漲逾40%，讓許多投資人蠢蠢欲動，不過，專家建議，與其透過買金價等實現投資黃金，不如透過追蹤實體黃金現價的黃金ETF，成本低又可節稅，且沒有保存的問題。

黃金現貨本週再刷新天價，最高來到3674.75美元，週五（12日）截至台北時間10點33分，報3649.73美元，漲15.73美元。

世界日報報導，特許財務分析師奎斯內（Blair duQuesnay）指出，黃金水漲船高毋庸置疑，而且投資人愈來愈注意它。

另CNBC報導，芝加哥聯邦儲備銀行研究指出，投資人認為，黃金面對「不良時機」具有保護功能；黃金是避險投資，在大環境利率低、政治金融不穩定時期，表現往往很好。

富國投資機構最新投資策略報告指出，旗下分析師都預期，全球各國中央銀行還會繼續購買黃金，地緣政治摩擦升高，都支撐購買貴金屬的需求。

至投資黃金，投資人可透過直接買實體黃金，或與黃金相關的金融產等管道。

大多數專家建議，與其購買實體金幣或金條，不如透過追蹤實體金價的黃金ETF來投資黃金。

富國投資機構全球證券主管莎曼莎（Sameer Samana）表示，壓力真的很大的時候，黃金類股票表現會不佳，所以，看個人願意曝險的程度，由金價支持的ETF，獲利會優於黃金相關的證券、金礦開採公司股票。

奎斯內表示，黃金ETF即將成為最有流動性、節稅有效、低成本方式，而投資於黃金；比較起來，擁有實體黃金，效率要差得多，因為交易成本較高，且金條金幣有存放的考量。

另種替代方式是金礦公司股，它與支撐底部的黃金價格相關程度沒那麼密切，而是要看業務基本面。

雖然黃金價格一路狂飆創紀錄，但金融顧問一般建議，把黃金投資限制在個人整體投資組合的3%以下。

奎斯內表示，自己為客戶經管的投資組合裡沒有黃金，部分原因在任何一窩蜂的投資，本質都喜怒無常，真不知當前的黃金漲勢，來到「棒球比賽的第三局還是第九局」，金價依大宗商品而定，因此很難鎖定基本面。

