財富自由》投資大師選股-價值型選股專家

〔財經頻道／綜合報導〕自由時報「財富自由」頻道與台灣經濟新報（https://www.tejwin.com）合作，即日起推出「大師選股」，依歐美投資大師的選股邏輯與原則，套用於台股之上，篩選出最新的投資標的，供讀者參考，今日推出查爾士‧布蘭帝的價值型選股法。

查爾士‧布蘭帝 是班傑明‧葛拉漢的得意門生，自1974年創立Brandes Investment Partners 以來，將管理資產從 1.3 億美元成長至逾 750 億美元。旗下 Brandes Global Equity Fund 二十年年化報酬率達 17.91%，顯著領先 MSCI World Index，並獲晨星五顆星與多項國際大獎肯定。其另一代表作 AGF International Value Fund 同樣展現卓越長線績效，布蘭帝本人也曾蟬聯全球頂尖基金經理人之首。

