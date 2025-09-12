晴時多雲

退休貧窮背後3因素! 日媒曝 : 「這年紀」貧困率正在上升

2025/09/12 14:44

「退休貧窮」正成為日本社會日益嚴峻的課題。（路透）「退休貧窮」正成為日本社會日益嚴峻的課題。（路透） 

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕隨著日本進入超高齡社會，「退休貧窮」正成為日本社會日益嚴峻的課題。根據厚生勞動省《國民生活基礎調查》數據（2018年），66歲以上的貧困率呈現上升趨勢，其中女性達22.8%，男性為16.4%。在收入銳減的退休階段，愈來愈多長者難以維持安穩生活。

據報導，日本上班族退休後，並非每個人都能在退休生活中擁有充足的經濟資源，這導致老年人的貧窮率正在上升。對此，日本高齡生活顧問指出，導致高齡者陷入「退休貧窮」的原因主要有「3大因素」，包括退休金不足、住居支出負擔、健康惡化。

報導稱，退休生活的基礎來自於退休金，但金額因收入與繳納年限不同而差距顯著。上班族可領取的退休金保險（包括國民年金），2024年平均月領約14.6萬日圓（約新台幣2.99萬元）。但自僱人士沒有加入退休金保險，僅能依靠國民年金（即使繳納全額），2025年每月僅能領到6.9萬日圓（約新台幣1.41萬元），生活壓力更大。

日本上班族的工作時間長、收入高的人領取的退休金也會比較高。簡單來說，繳費越多，繳費年資越長，退休金金額越高。專家指出，雖有iDeCo（日本政府推出的個人型確定提撥年金制度）、國民年金基金、小規模企業共濟等補充制度，但若未事先準備，退休後僅靠年金難以支撐生活。

此外，老後支出中最具決定性的就是住居支出。擁有已繳清貸款的自宅者，生活相對寬裕。但仍背負房貸或長期支付租金者，年金幾乎難以支撐，甚至可能被迫持續工作。在日本，持有房產仍需支付固定資產稅、保險與修繕費，至於租屋族則面臨必須支付房租的壓力，對於在退休前仍未準備不足者，就極易陷入貧困局面。

日媒指出，即使退休金不足、住居支出偏高，但只要身體健康，仍可延續工作以維持收入。根據總務省2023年調查，日本65歲以上就業率已達25.2%，其中65-69歲為53.5%，70歲以上仍有11.5%。但，只要健康惡化，收入來源就恐會中斷，導致醫療與照護費用增加，也將致使生活困境將加劇。

因此，為避免「退休貧窮」的3大對策，在退休金部分，請及早掌握自身額度，預估生活支出並提前規劃，同時建議避免高額貸款，租屋族則需預留足夠住居儲蓄。也建議養成運動與均衡飲食習慣，延長健康壽命並降低醫療支出。

專家提醒，這3項準備皆非一朝一夕可完成，必須在年輕且健康時便逐步累積。唯有如此，才能真正迎來「安心而有尊嚴的退休生活」。

