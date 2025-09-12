債務炸彈倒數？中國地方債逼近1兆美元 傳北京急出手

市場傳出，中國政府考慮向地方政府發放1兆美元紓困金。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕市場傳出，中國政府正準備解決地方政府長期拖欠私營企業的龐大欠款問題。據《彭博》報導，中國地方債恐破1兆美元（約新台幣30.23兆元），北京擬動用政策性銀行拆彈，要求政策性銀行與國有大型銀行向地方政府提供借貸，以便支付積欠的企業款項，目標在2027年前完成清理。

據報導，中國國家主席習近平在今年2月曾公開警告，地方政府拖欠企業款項已經削弱社會對政府的信任，甚至可能「拖垮」受到影響的民營企業，對整體社會造成負面影響。

中國地方政府債務壓力龐大。根據清華大學經濟學家李稻葵估算，中國地方政府相關實體對企業與公務員的欠款規模高達10兆人民幣（約新台幣42.47兆元），相當於去年國內生產毛額（GDP）的7%。根據財通證券推算，今年可能會有2000億人民幣（約新台幣8493.4億元）的專項債用於償還企業逾期款項。

近月來，中國監管機構已要求主要銀行配合行動，向地方政府提供短期流動性貸款，用於清償地方平臺公司拖欠的工程與土地儲備項目款項。雖然這些債務名義上並非地方政府直接承擔，但由於背後隱含地方政府擔保，實際償還責任仍落在地方財政上。

報導指出，該政策雖能為企業帶來即時紓困，卻也將風險轉嫁給國有銀行，導致風險上升。中國銀行業本已因過去數年配合政府提供廉價信貸、利潤率跌至歷史低點，再加上壞帳壓力沉重，風險進一步上升。

數據顯示，今年上半年，中國五大商業銀行合計計列「貸款損失準備金」3.51兆元人民幣（約新台幣149兆元），較去年底增加近6%。中國銀行界人士擔憂，一旦地方政府後續無力償還，這些「以貸還債」的資金可能變成新的不良資產。

專家指出，北京這項政策並非單純的「還錢計畫」，而是中國在經濟放緩與地方債危機下的系統性修補。短期內能穩住企業信心，但長期恐加重金融機構負擔，反映出中國治理債務問題的兩難。

