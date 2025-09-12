晴時多雲

美突襲逮捕非法工人 現代CEO：電池廠將延後至少2到3個月啟動

2025/09/12 09:43

現代汽車執行長穆尼奧斯（Jose Munoz）。（路透資料照）現代汽車執行長穆尼奧斯（Jose Munoz）。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕在美國當局突襲檢查後，現代汽車（Hyundai）執行長穆尼奧斯（Jose Munoz）週四（11日）表示，現代－LG在喬治亞州的電池廠因面臨勞動力短缺，將延後建廠工程，預計將比原先預期晚2到3個月才能啟動。

綜合外媒報導，在突襲檢查後，穆尼奧斯首次公開發表評論，他表示，自己聽到這項消息後很震驚，並立即詢問其中是否有現代汽車的工人，不過，公司隨後發現，這次被逮捕的工人主要受僱於LG的供應商。據美國移民官員稱，約有475人被逮捕，其中約300名韓人。

穆尼奧斯指出，電池廠在建廠初期僱用這些人員是很常見的情況，在工廠建設階段，需要聘請專業人員，很多技能和設備在美國是找不到的。由於突襲檢查，這至少會帶來2到3個月的延後，因為現在這些人都想回來，需要想想要怎麼填補這些職缺，這些專業人員大多不在美國。

這些言論表明，9月4日突襲行動帶來的後果不容小覷。穆尼奧斯表示，由於新工廠建設延宕，現代汽車將繼續從同樣位於喬治亞州的SK On工廠採購電池。LG則聲明，公司致力於在美國的各項計劃，並將繼續應對各種情況，以繼續進行必要的投資和業務。

這次行動使韓企在美國數十億美元的投資前景蒙上陰影，LG能源解決方案（LG Energy Solution）在美國的多個建設計劃已中斷，一些韓籍員工也因擔心遭遇類似的打擊而不願接受新的工作。

現代汽車近期承諾，到2028年，在美國的投資將增加至260億美元（約新台幣7884.5億元），高於3月承諾的210億美元（約新台幣6368.25億元）。先前的計劃包括投入90億美元（約新台幣2729.25億元）用於提高美國汽車產量，以及投入120億美元（約新台幣3639億元）用於其他項目，包括在路易斯安那州新建鋼廠。

現代集團董事長鄭義宣（Euisun Chung）週四提到，自己真的很擔心這起事件，希望這些工人能安全回國，南韓政府也正與美國政府密切合作，簽證規定非常複雜，希望能攜手合作，打造一個更完善的體系。

