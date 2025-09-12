晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

黃金也成貿易戰籌碼 ! 瑞士考慮在美設精煉廠 外媒爆「1考量」

2025/09/12 10:16

全球黃金中心瑞士，為減稅考慮赴美建廠。（法新社）全球黃金中心瑞士，為減稅考慮赴美建廠。（法新社） 

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕為緩解與美國的貿易摩擦，瑞士政府正推動一項涵蓋黃金、製藥、軍事與能源等多領域的方案，其中最受矚目的舉措，是建議瑞士黃金產業在美國設立精煉廠，以此削弱雙邊貿易逆差帶來的壓力。

根據媒體報導，美國自8月7日起對瑞士產品加徵39%關稅，瑞士隨即提出反制策略。瑞士經濟部長帕梅林（Guy Parmelin）上週已與川普政府高級官員展開「建設性」會談，黃金精煉廠計畫被認為已進入談判議程。

瑞士是全球最大的黃金精煉中心，全球約60%–70%的黃金精煉量集中在此。

外媒指出，全球7大黃金精煉廠中有5家設在瑞士：位於比爾（Bienne）的Valcambi、Argor-Heraeus、PAMP、Cendres+Métaux 以及位於納沙泰爾（Neuchâtel）的Metalor。僅僅是在提奇諾邦（Tessin）南部，從盧加諾（Lugano）到科莫（Côme）一帶，就集中了前三大精煉廠。

知情人士透露，由於黃金出口與製藥產品長期推高瑞士對美順差，其解決方案之一，就是直接在美建廠或投資現有設施，以滿足美國本土需求，並減少進口依賴。

對此，瑞士貴金屬協會主席Wild表示，只要黃金是逆差的來源之一，業界就必須尋找解決方式，包括在美國境內供應。

除了黃金，瑞士製藥業也在考慮本地化方案。計劃方向是讓瑞士製藥巨頭在美國境內生產並供應市場，甚至藉美國工廠出口，以逆轉貿易流向。這不僅有助於降低逆差，也可能幫助瑞士企業規避美國「232條款」調查帶來的潛在關稅風險。

瑞士的綜合提議還包括增加美國軍事裝備採購、允許更多美國液化天然氣進口，以及將部分能源交易記帳中心由倫敦轉移至瑞士。不過，瑞士國內出現疑慮聲浪；其中，製藥業協會指出，如果將服務貿易計算在內，美國並不存在真正逆差，若為迎合美方而犧牲製藥業競爭力，恐削弱瑞士作為全球製藥重鎮的地位。

整體而言，瑞士此舉凸顯其在全球供應鏈中尋求「以本土化換取關稅減免」的策略，但能否換來美方讓步，仍有待談判結果。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財