黃金也成貿易戰籌碼 ! 瑞士考慮在美設精煉廠 外媒爆「1考量」

全球黃金中心瑞士，為減稅考慮赴美建廠。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕為緩解與美國的貿易摩擦，瑞士政府正推動一項涵蓋黃金、製藥、軍事與能源等多領域的方案，其中最受矚目的舉措，是建議瑞士黃金產業在美國設立精煉廠，以此削弱雙邊貿易逆差帶來的壓力。

根據媒體報導，美國自8月7日起對瑞士產品加徵39%關稅，瑞士隨即提出反制策略。瑞士經濟部長帕梅林（Guy Parmelin）上週已與川普政府高級官員展開「建設性」會談，黃金精煉廠計畫被認為已進入談判議程。

瑞士是全球最大的黃金精煉中心，全球約60%–70%的黃金精煉量集中在此。

外媒指出，全球7大黃金精煉廠中有5家設在瑞士：位於比爾（Bienne）的Valcambi、Argor-Heraeus、PAMP、Cendres+Métaux 以及位於納沙泰爾（Neuchâtel）的Metalor。僅僅是在提奇諾邦（Tessin）南部，從盧加諾（Lugano）到科莫（Côme）一帶，就集中了前三大精煉廠。

知情人士透露，由於黃金出口與製藥產品長期推高瑞士對美順差，其解決方案之一，就是直接在美建廠或投資現有設施，以滿足美國本土需求，並減少進口依賴。

對此，瑞士貴金屬協會主席Wild表示，只要黃金是逆差的來源之一，業界就必須尋找解決方式，包括在美國境內供應。

除了黃金，瑞士製藥業也在考慮本地化方案。計劃方向是讓瑞士製藥巨頭在美國境內生產並供應市場，甚至藉美國工廠出口，以逆轉貿易流向。這不僅有助於降低逆差，也可能幫助瑞士企業規避美國「232條款」調查帶來的潛在關稅風險。

瑞士的綜合提議還包括增加美國軍事裝備採購、允許更多美國液化天然氣進口，以及將部分能源交易記帳中心由倫敦轉移至瑞士。不過，瑞士國內出現疑慮聲浪；其中，製藥業協會指出，如果將服務貿易計算在內，美國並不存在真正逆差，若為迎合美方而犧牲製藥業競爭力，恐削弱瑞士作為全球製藥重鎮的地位。

整體而言，瑞士此舉凸顯其在全球供應鏈中尋求「以本土化換取關稅減免」的策略，但能否換來美方讓步，仍有待談判結果。

