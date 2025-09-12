買房還是租屋好？她把4棟房子全賣光改租屋 下場曝光

要買房還是該租房？這個理財上的話題長期來一直沒有標準答案。房子示意圖。（資料照）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕要買房還是該租房？這個理財上的話題長期來一直沒有標準答案。美國1名30多歲白手起家的百萬美元富翁喬伊 （Bernadette Joy） 過去長期相信「買房才是正道」，因此她和老公曾經買過4間房子，但喬伊夫婦在3年前把手上的房產全賣了，重新回到租屋生活，喬伊列出了3大原因，表示改成租房的模式，讓她賺得更多。

《CNBC》報導，現年39歲的喬伊是名菲律賓裔美國人，創辦了理財企業「 Crush Your Money Goals」，成為一名百萬美元富翁，她過去堅信買房才是對的，因此隨著事業逐漸有成，她也付諸行動。從2010年至2022年間，和丈夫擁有過4間房子，但最多只有同時持有2間房，1間自住，另1間則作為出租資產，

請繼續往下閱讀...

不過喬伊夫婦後來把房子賣光，改成租屋生活。喬伊表示，這樣做讓她變得更富有，因為她把賣房所得拿去投資，這也讓她能把心力放在經營事業上，不必再承受管理多處房產的壓力與時間成本。

至少目前，喬伊認為租屋更便宜、更有彈性，也更符合她的生活型態，比住在過大的房子或兼差當房東更適合。她強調：「我今天完全有能力全額買下1棟房，但過去3年的時間我選擇繼續租屋。」

喬伊列出了租屋比買房更適合她的3大原因，首先是買房隱藏成本高，除了房屋稅與保險，還有讓房子符合自己心意的裝潢與家具開銷，而且還得面對各種意外支出，而且往往都是大筆的錢。她說：「我們得花錢處理院子裡倒下的樹、屋頂漏水、管線問題，還有電力問題，很多人真的低估了這些費用。」

再來，若把房子租人當起房東，其實是件麻煩的事情。喬伊說，當房東常常不值得。她和丈夫曾嘗試把房子改成 Airbnb 出租，但發現要真正賺到錢，需要投入大量勞心勞力。她解釋，不僅要處理訂單，還得聘人打掃整理。房客破壞的東西得自己更換。而且還有情緒成本：有一次她因家中突發狀況外出，卻收到 Airbnb 房客的訊息，抱怨不知道該把洗髮精放在浴缸哪裡。

經過試算後，她發現賣掉房產，將資金投入指數型基金，不僅能賺得更多，還能更省心。她後來也縮小居住空間，從4房住宅搬進公寓套房，省下來的錢同樣投入市場。

最後一點是租屋更符合彈性生活。喬伊目前居住的套房面積為700平方英尺（19.668坪），稍嫌擁擠，但她說：「這就是租屋的好處。我們還會在這裡住8個月，然後再搬去兩房的新租屋處。」這種彈性對買房的屋主來說很難實現。對她與丈夫來說，至少目前，租屋意味著能隨時住進符合需求的空間。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法