川普又出狠招！盧特尼克：日本5500億美元投資一旦回本 美將獲得90％利潤

盧特尼克表示，日本5500億美元投資一旦回本，美將獲得90%利潤。（彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕川普又出新招，CNBC報導，美商務部長盧特尼克 （Howard Lutnick）表示，美國將透過關稅協議與日本平等分享由日本資助的項目的利潤，他指出，一旦日本5500億美元（約新台幣16.65兆）投資回本，那麼此後美國將獲得90%的利潤，而日本只能拿10%。

根據上週達成的協議，東京同意撥款5500億美元，用於投資美國政府選定的美國計畫。美國總統川普表示，根據兩國協議，日本將面臨15%的基準關稅和一些針對特定產業的徵稅。

盧特尼克表示，美國最初將對日本投資資助的計畫均分利潤，他指出，一旦日本收回5500億美元，利潤分配將變成美國獲得90%，東京獲得剩餘10%。

盧特尼克週四在 CNBC 的“街頭話題” 節目中表示：“此後，勝負概率為 90/10，美國佔優。”

盧特尼克表示，投資委員會將建議利用日本的現金儲備來資助的計畫。

他表示，在獲得川普的批准後，美國將僱用建築工人並向日本發出“資本呼籲”，並承認日本必須“炸毀其資產負債表”並借錢來資助這些項目。

但盧特尼克表示，從長遠來看，日本納稅人最終不會付出任何代價，前提是他們能從這些項目中收回投資。此外，日本消費者也將受惠於更低的關稅稅率。

「從他們國家的角度來看，這是一筆好交易，」盧特尼克說。

