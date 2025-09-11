晴時多雲

電子支付霸主換人！7月「全支付」超車「街口」成第一大

2025/09/11 21:17

金管會統計，7月「代理收付」實質交易款項金額，「全支付」登第一大。（資料照）金管會統計，7月「代理收付」實質交易款項金額，「全支付」登第一大。（資料照）

〔記者王孟倫／台北報導〕變天了！電子支付霸主換人。根據金管會統計，當月「代理收付」實質交易款項金額，過去多年由「街口支付」稱霸排名第一，不過，今年7月改寫排名紀錄，正式由「全支付」超車成為第一大，金額為58億1180萬元；至於「街口支付」退居至第二，金額為53億1548萬元；「代理收付」金額排名第三是「一卡通iPASS MONEY」的41億3926萬元。

國內電子支付市場持續成長，首先，就電子支付帳戶數來看，今年７月使用者人數為3362萬人，較6月份之增加49萬人，成長1.48%；就整體代理收付實質交易款項金額，合計有207.3億元，若較今年6月增加3.0億元、月增率1.47%。

其次，就電子支付三大業者表現來看，今年７月「全支付」的代理收付金額為58億1180萬元，市場占比為28.03%；原本位居電支交易金額排名冠軍的「街口支付」，7月已經退後至第二名，金額為53億1548萬元，目前占代理收付市場的25.64%，雖然名次下降一名，不過，仍是緊追在後；排名第三是「一卡通iPASS MONEY」，占比為19.9%。

若從數字來看，「全支付」與「街口支付」兩大電支業者，已經進入白熱化階段，市場高度關注，全支付是否能坐穩電子支付實質交易的龍頭寶座？或是變成拉鋸戰，由兩大支付業者互有消長，或又誰會取而代之成為電支之王？

此外，金管會也公布，7月當月辦理「國內外小額匯兌」金額約184.8億元，較上月減少約1.3億元；當月收受「儲值款項金額」約304.7億元，較上月增加約7.6億元；「支付款項餘額」約173億元，較上月減少約25.5億元。

