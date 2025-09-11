郝龍斌：興達電廠爆炸是民進黨錯誤能源政策的必然結果

前國民黨副主席郝龍斌。（資料照）

〔記者施曉光／台北報導〕針對高雄興達火力發電廠9日晚間發生爆炸並起火燃燒，日前表態有意角逐國民黨主席的前國民黨副主席郝龍斌今晚於臉書發文表示，興達電廠爆炸不是單一意外，而是民進黨錯誤能源政策的必然結果。

郝龍斌指出，民進黨高喊「非核家園」，卻拿不出穩定可靠的替代方案，讓全台電力長期拉警報，「今天是興達，明天還會是哪一座？」興達電廠驚天一爆，讓高雄民眾驚恐不已，政府必須徹底查明事故原因、提出改善方案，並對所有火力電廠進行全面安全體檢。

郝龍斌表示，「非核家園」只是政治口號，用意識形態綁架能源政策，犧牲全民福祉，真正負責任的政府，應以科學與安全為依據，理性討論核能，確保台灣電力穩定、乾淨、可負擔。

他強調，不用核電，台灣根本不可能在2050年達到淨零碳排，今天的電力危機就是廢核造成的，今年「核管法」才修法通過，核電重啟需核安會制定安全審查標準，呼籲核安會盡速完成，台電依規自主檢查，全盤檢討能源政策，讓人民真正免於限電恐懼、免於停電威脅。

