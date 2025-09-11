研揚攜手三方能量 新AI系統出貨日系客戶

研揚看好新AI系統後續也可延伸至醫院、智慧工廠、甚至公共設施等應用場域。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕工業電腦廠研揚（6579）攜手日本系統整合商Novalux與AI軟體開發公司AIRUCA，正式推出鎖定長照與物流場域的「AI行為推定系統」，目前已在日本超過35家機構率先導入，不僅適用於長照中心及物流倉儲，後續也可延伸至醫院、智慧工廠、甚至公共設施等應用場域。

研揚指出，此次三方聯手釋出的解決方案當中，使用的核心硬體是自家高階邊緣AI Box PC，搭配AIRUCA自主研發的「AI行動推斷軟體」。透過影像辨識與AI演算法，能即時判斷人員是否跌倒、搬運貨物或處於待命狀態，一旦偵測到異常行為，立即發送警報至監控中心或管理人員。

請繼續往下閱讀...

研揚表示，此系統的影像辨識距離可達15公尺，比市面上同級產品提升近一倍，辨識範圍更廣、更精準，不僅能大幅降低人力監視成本，也能顯著提升作業安全與效率。以規格來看，其中搭載輝達AI晶片與Linux作業系統，擁有完整工具庫支援客製化AI推斷模型。無論是圖形加速、數據處理還是影像分類，都可望展現最佳效能，成為AI應用落地的強力後盾。

研揚看好這項AI行為推斷技術，將隨著全球對「零事故」、「高效率」的需求持續升溫，讓AI驅動的即時行為監測成為企業數位轉型的關鍵拼圖。研揚認為，此次Novalux與AIRUCA的跨國合作，不僅是一次產品導入，更象徵AI技術正逐步走出實驗室，邁向全面商業化與大規模落地應用的新時代。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法