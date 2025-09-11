晴時多雲

售價不到美車一半 墨國50％關稅傷不了中國車企

2025/09/11 20:26

墨西哥已取代俄國，成為中國汽車最大外銷市場。（法新社）墨西哥已取代俄國，成為中國汽車最大外銷市場。（法新社）

〔編譯魏國金／台北報導〕彭博報導，墨西哥將對中國進口汽車課徵50％關稅的計畫，可能不會對中國車企造成重大衝擊，因其低廉的生產成本，意謂他們的汽車仍具價格競爭力。

報導指出，比亞迪Dolphin Mini在墨西哥的售價約39.98萬披索（65.3萬台幣），然而通用汽車在墨西哥最低價的電動車款Equinox起價87.9萬披索（142.8萬台幣），兩者的價差還可以再買一部Dolphin Mini。

由於地緣政治問題，以及與美國的貿易緊張，使比亞迪無限期擱置墨西哥的建廠計畫。然而，中國在地供應鏈的效率以及低廉的勞動力與材料，使中國車企仍能以極具吸引力的價格外銷汽車。

上海諮詢公司汽車前瞻（Automotive Foresight）董事總經理張豫說，「中國新能源車在墨西哥非常有競爭力，尤其考量到墨國在地生產的油車往往車款較舊，技術特色也有限」。

張豫表示，類似車身4.3米長的Dolphin Mini汽油車，售價約在35萬至36萬墨西哥披索之間，所以一輛電動車起價不到40萬披索，相當有吸引力。

墨西哥經濟部長埃布拉德（Marcelo Ebrard）10日表示，將對未與墨西哥達成貿易協議的國家逾1400類包含紡織、家具、鋼鐵與汽車等產業、價值約達520億美元的進口產品升高關稅，稅率從10％至50％不等，受影響國家包含中國、南韓與印度等。

他說，「我們將升高關稅至最高50％，這是世界貿易組織允許我們這麼做的。為什麼？因為這些產品進入墨西哥的價格低於我們所謂的參考價格；主要的目的是保護就業」。

對於中國進口汽車，他說，雖然目前已課徵20％關稅，但「沒有某種程度的保護，你幾乎無法與之競爭」。

彭博報導，墨西哥已取代俄羅斯，成為中國最大的汽車外銷國。今年上半年，中國出口至墨西哥的汽車年增24％至28萬輛。這讓北鄰美國惱火，因為川普總統對中國發動貿易戰，墨國此舉顯然是為安撫其最大貿易夥伴。

