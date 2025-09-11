聖安生醫授權新加坡生技廠 獲得2億元授權金

聖安生醫外泌體小分子藥裝載專利技術，授權新加坡生技廠商。（圖:擷取自聖安官網）

〔記者陳永吉／台北報導〕興櫃聖安生醫（6926）今日宣布，與新加坡生技廠ESCO Aster（EA）簽訂「外泌體小分子藥裝載專利技術」授權合約，透過此項授權，聖安將可獲得新台幣2億元授權金，以及5%產品銷售衍生利益金。

聖安表示，期望結合聖安的外泌體治療藥物開發技術，與新加坡ESCO Aster外泌體製劑cGMP設施設備及該公司特有3D Adherent Tide Motion生物反應器專利的優勢，加速推展外泌體裝載小分子藥物於授權地區（東南亞（ASEAN）及紐澳）開發應用。

請繼續往下閱讀...

聖安生醫目前研發的HLA-G標靶外泌體藥物遞送載體（SOB100），已通過美國食品藥物管理局（FDA） Phase I臨床試驗IND審查，即將於今年10月開始進行人體臨床試驗。

聖安指出，新加坡ESCO Aster未來利用這項授權技術，裝載自有的專利化學治療藥物，將可針對不同癌症治療適應症衍生多種外泌體化療產品，在授權地區創造市場優勢。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法