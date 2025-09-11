晴時多雲

顧能：AI手機產值規模提升 明年成長32％

2025/09/11 19:54

顧能預估，2025年幾乎所有高階智慧手機將內建NPU。圖為蘋果AI手機iPhone 17 Pro。（法新社檔案照）顧能預估，2025年幾乎所有高階智慧手機將內建NPU。圖為蘋果AI手機iPhone 17 Pro。（法新社檔案照）

〔記者方韋傑／台北報導〕國際研調機構顧能（Gartner）最新報告指出，全球生成式AI（GenAI）智慧手機市場快速成長，2025年終端用戶支出預估將達2982億美元，占整體AI終端支出的20%。隨著各大手機廠商加速整合內建神經處理單元（NPU），2026年市場規模將進一步擴大至3933億美元，年增32%。

根據顧能數據，全球GenAI智慧手機出貨量自2024年的2.6億支，將在2025年攀升至3.7億支，並於2026年突破5.59億支，三年間幾乎翻倍。終端用戶支出也將從2024年的2447億美元，逐年上升至2025年的2982億美元與2026年的3933億美元。Gartner並預測，到2029年高階智慧手機將全面搭載GenAI功能，凸顯市場滲透率的必然趨勢。

顧能表示，目前用戶仍以文字或觸控進行操作手機，語音互動應用有限，但隨著對話式AI更加自然，未來智慧手機將成為「主動的數位夥伴」，而不只是被動的工具。隨著新一代NPU廣泛導入，手機能以更快、更省電的方式執行AI模型，用戶將被迫升級至最新硬體以獲得最佳體驗。

顧能預估，2025年幾乎所有高階智慧手機將內建NPU，而入門款手機的NPU搭載率亦可達41%；到2027年，高階GenAI手機的NPU效能將突破40 TOPS，足以即時處理多模態AI運算負載。

