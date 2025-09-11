晴時多雲

國內首艘! 長榮海運1.6萬TEU甲醇雙燃料貨櫃輪10月交付

2025/09/11 18:44

長榮海運以「綠色航運 永續未來」為主題，參加由台灣永續能源研究基金會於台北世貿一館舉辦的「2025亞太永續博覽會」。（長榮提供）長榮海運以「綠色航運 永續未來」為主題，參加由台灣永續能源研究基金會於台北世貿一館舉辦的「2025亞太永續博覽會」。（長榮提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕國內將迎來首艘甲醇雙燃料貨櫃輪!長榮海運2023年一口氣訂造24艘1.6萬TEU（20呎櫃）甲醇雙燃料貨櫃輪，2024年繼續加碼買進6艘2400TEU甲醇雙燃料貨櫃輪，其中，首艘1.6萬TEU甲醇雙燃料貨櫃輪將在今年10月交付。甲醇雙燃料船較一般貨櫃輪更具節能減排。

長榮海運積極推動永續發展，今日以「綠色航運 永續未來」為主題，特別參加由台灣永續能源研究基金會舉辦的「2025亞太永續博覽會」。長榮海運表示，我們不只承載貨物，更承載對地球的承諾。

長榮海運表示，展場規劃以「環保船隊與能源轉型、海運節能策略、智能碼頭、減排管理、生態保護」五大主軸，展區設計呼應博覽會的永續精神，大量採用可回收再利用的環保材質，包括紙管、甘蔗板打造造型隔間與服務台，充分展現對環境友善的實踐態度。

長榮海運積極響應國際海事組織（IMO）2050航運淨零目標，每年進行溫室氣體盤查並通過第三方驗證；同時，也持續參與國際生態保護行動，攜手全球供應鏈夥伴，以創新技術與實際行動，為世界航道注入永續綠色動能。

