寶特瓶再利用 全聯500家門市將導入回收機

2025/09/11 17:27

打造永續新生活，全聯福利中心已在門市導入171台回收機，提供寶特瓶、鋁罐、牛奶瓶等回收，預計年底前500家門市會導入回收機。（全聯提供）打造永續新生活，全聯福利中心已在門市導入171台回收機，提供寶特瓶、鋁罐、牛奶瓶等回收，預計年底前500家門市會導入回收機。（全聯提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕打造永續新生活，全聯福利中心已在門市導入171台回收機，提供寶特瓶、鋁罐、牛奶瓶等回收，預計年底前500家門市會導入回收機。

全聯表示，2024年9月起與台灣循環經濟新創公司「ECOCO宜可可循環經濟」攜手合作，在全台6間示範門市導入回收機台，今年起擴大於北、中、南各門市導入ECOCO智慧回收機。

截至2025年7月底共裝設171台，總計回收瓶罐總量達突破359萬個，回收寶特瓶逾284萬支、鋁罐逾50萬支、PP飲料杯逾19萬支、HDPE牛奶瓶逾5萬7000個，使用人數超過7萬7000人，平均單店回收量為5416個。

為創造永續賣場，今年8月甫開幕的「歸仁中正南」門市為全聯首間永續概念店，以綠化/綠能、模組化/再生材、省電/再利用、低碳/節能4大永續方向推進實踐永續發展計畫，永續概念店涵蓋7大措施，發展再生能源、落實節能減碳。

裝設345片太陽能板，預計每年可減少碳排放量8萬kg/CO₂e；打造雨水滯洪池，裝設雨水回收澆灌系統；鋪植植草磚、透水磚，降低地面炎熱溫度以及調節微氣候；種植綠樹及設置公眾休憩區，兼具美觀及打造綠化多樣性。

裝設符合環保綠建築標準的三明治板，為賣場保溫、隔熱；裝設「Low-E隔熱玻璃」，與一般膠合玻璃相比更有效降低約50%的空調能源需求，並維持室內舒適度及穩定性；未來更將裝設充電樁，提升電動車停車及充電基礎設施，發揮土地活化運用的最大效益。

