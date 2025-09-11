晴時多雲

財經 > 財經政策

跨足半導體 機械公會籲台廠「2招」加大投資、貼近客戶

2025/09/11 16:28

機械公會與SEMI舉辦半導體先進封裝論壇。（機械公會提供）機械公會與SEMI舉辦半導體先進封裝論壇。（機械公會提供）

〔記者林菁樺／台北報導〕在國際關稅壓力與新台幣升值的雙重挑戰下，台灣機械業正加速轉型，積極切入半導體設備領域。機械公會指出，台灣後段封裝與測試設備已相當成熟，但前段製程仍高度仰賴國際大廠，並建議業者除了投入必要的設備投資外，更要貼近客戶、建立長期合作，才能取得半導體廠認證。

2025年SEMICON Taiwan國際半導體展9月10日登場，今年機械公會會員參展家數突破百家，展區涵蓋封裝、測試、光電半導體、寬能隙功率半導體、高科技智慧製造、精密機械及材料等領域，顯示機械業跨入半導體供應鏈的決心。

機械公會表示，今年協助23家會員申請經濟部補助計畫，並鼓勵廠商依產品應用選擇適合展區，精準對焦專業買主。參展陣容包括迅得機械、上銀科技、大銀微系統、高明鐵、全鑫精密、旭東機械、世紀貿易、中國砂輪、準力機械、銀泰科技、台灣鑽石、盛技精密、台灣易格斯、發格自動化、北聯研磨、匠澤精密、源台精密、元大維、創智先進、全曜機械、豪昱電子、環璟科技、京碼等。

機械公會11日也與SEMI共同主辦「2025半導體先進封裝技術發展論壇」，由機械公會電子設備業專業委員會會長呂文斌主持，邀請SEMI台灣區副總裁蘇貞萍致詞，期望透過系統整合與先進封裝技術，讓機械業成為台灣半導體發展的重要引擎，帶動各行各業共榮共好。

呂文斌表示，協助精密機械進入半導體供應鏈雖非一蹴可及，但已可見合作案例逐年增加；唯有經過客戶多次測試與調整，才能取得半導體大廠的長期合作與認證，成為不可替代的供應商。

本屆論壇以半導體設備發展為主軸，邀請多位產業專家分享趨勢與技術，包括萬潤科技技術長蔡俊宏談CPO後段製程帶來的自動化整合機會與挑戰；旺矽科技劉永欽博士分享高速智能化半導體測試技術；SEMI國際半導體產業協會研究經理王尊民剖析全球半導體市況與展望；DIGITIMES副總經理黃逸平解析半導體產業結構三大變化，吸引上百家廠商報名參與。

機械公會自2022年起以參展團模式參加SEMICON Taiwan並舉辦專業論壇，參展會員逐年攀升，展現機械業轉型成果。SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸指出，雙方自2021年交流以來，皆看好台灣機械業製造基礎，期望持續引導更多業者進入半導體供應鏈，藉由先進封裝與系統整合實力，為台灣半導體產業注入新動能。

