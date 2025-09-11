消費需求猛降導致價格狂跌25％ 北京要求業者減養豬隻

中國近日將召集最大養豬企業開會，討論削減產能措施，以處理過度生產並提高豬肉價格。（彭博資料照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕中國從太陽能板、電動車、鋼鐵等許多產品都出現生產過剩問題，連主食豬肉亦是如此。《彭博》報導，中國近日將召集最大養豬企業開會，討論減少飼養數量措施，以處理生產過剩並提高豬肉價格。

中國是世界最大的豬肉消費國，平均每年要吃掉7億頭豬，吸引中國多家企業投入養豬業。但近幾年來，業者養豬規模過度擴張，再加上COVID-19疫情過後中國經濟不振，民眾薪資減少，豬肉需求大幅下降，也造成養豬企業虧損。

中國農業部發布的通知，已要求牧原食品、溫氏股份等約25家養豬企業在9月16日於北京開會，討論控制產能的計畫，以及呈報他們迄今採取的措施。

中國農業部畜牧處表示，與會養豬企業必須事先公布明年1月時要減養多少母豬數量的具體目標，以及接下來幾年的養殖計畫。參與這場會議的還包括中國國家發展改革委員會。

中國已要求養豬企業減少今年的豬隻數量，以因應供應過剩，並解決通縮壓力。過去12個月豬肉批發價格下跌約25%，因經濟持續放緩，豬肉的消費需求大幅下降。

中國 8 月消費者物價指數（CPI）年跌 0.4%，為3個月以來再見萎縮，8 月生產者物價指數（PPI）年跌2.9%，連續第 35 個月處於跌勢，顯示通縮壓力加劇。

