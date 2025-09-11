Gogoro大反攻 EZZY 500入手價不到4萬元

Gogoro EZZY 500 共推出「白銀、曜藍、鈦紅」3款配色。（Gogoro提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕電動機車市場成長趨緩，Gogoro今天祭出入門級距車款 EZZY 500，擁有 5.5 kW 白牌動力與雙電池配置，補助後最低入手價不到4萬元，限時早鳥購車再折4000 元，全力衝刺第4季銷量。

電動機車買氣疲弱，1~8月全台電動機車領牌數達2萬9948輛，年減39.36%；Gogoro 1~8月領牌數達1萬8385輛，年減44.8%。

衝刺買氣，Gogoro今天祭出白牌電動機車入門級距車款EZZY 500，瞄準通勤族長距離騎乘、每日購物採買與接送家人的需求，全新5.5 kW馬達與雙電池帶來更充足的動力和續航力，極速達到時速約82 公里，輪轂馬達更大幅度降低保養頻率4。

Gogoro EZZY 500 車重僅 102 公斤，具備同級最長的70公分座墊，窄版前端剪裁搭配防滑材質、超低座高，訴求乘坐更符合人體工學，雙載舒適感加倍，除了標配前掛勾、前置杯架、飛旋踏板及後扶手，32.5公分的腳踏空間可放置 28 吋行李箱6，通勤出遊都方便。

Gogoro EZZY 500搭載「智慧駐車輔助」功能，市區停等紅燈、上橋或立體停車場坡道排隊等候時，同時按住煞車和右把手 TRIP 鍵後，系統啟動煞車以防止車輛前後滑動，即可放開雙手；以及贈送定速巡航，減輕長途騎乘疲勞。

Gogoro EZZY 500 標配 SBS 前後雙碟煞系統，煞車更安穩，還有一鍵自動倒車輔助和省力牽車模式，在擁擠車陣中移車不費力，步行牽車更輕鬆；同時標榜前後 LED 車燈，夜間行車更安全。

