4類勞工恐失勞保年資 一文解析資格規範與補救方式

勞保是保障勞工退休與失能的重要制度，但加保規定也有一定的門檻與原則。（示意圖，資料照）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕政府為了保障勞工的基本生活，設立了「勞工保險」，希望讓大家在工作期間或退休後，有一筆穩定的費用可以依靠。很多人一輩子認真工作、按時繳納勞保費，就是希望將來能安心退休、有基本保障。

但要特別注意的是，如果你屬於以下4種特殊狀況，加保可能被認定不符合規定，導致部分年資失效，影響未來請領退休金。本文將告訴你是哪4種特殊狀況並進一步做分析，幫你提早避開風險。

請繼續往下閱讀...

可能被認定加保無效的4種情況：

1.受雇於海外企業

2.入監服刑

3.掛名加保（俗稱寄保）

4.外派到國外工作



看了先別慌，先了解清楚！

許多勞工可能因剛好符合上述4種情況之一，擔心自己的勞保年資會全部被取消。其實勞工們不用太過恐慌，只要你過去有合法加保的紀錄，年資就不會被一併取消。



因為勞保局只會針對「不符合資格的那段期間」不予計入年資，過去已累積的有效年資會保留，不會因此全部作廢。除非你從加保第1天起，就是在不符合資格的情況下投保，那麼才有可能導致整段年資都無效。

詳解4類情況：

一、受雇於海外企業

為什麼受雇於海外企業會被取消年資？根據《勞工保險條例》及相關行政規定，勞工保險具有地域性限制，僅限台灣、澎湖、金門、馬祖（台澎金馬）地區設立之公司行號作為合法投保單位。若勞工受僱於完全在海外設立、且未在台灣設立分公司的企業，將無法符合投保資格。

此類情況下，部分勞工可能會透過職業工會代為加保，企圖維持保險資格；但由於實際受僱公司不具備合法設立資格，該加保行為將被認定為無效投保，期間年資亦不予承認。



舉例：

勞工A 20歲開始在台灣甲公司上班並加保15年，後來轉職到乙公司（位於海外），並透過職業工會幫自己加保。

5年後，被勞保局發現在海外工作，且任職的乙公司並非台灣設立的企業，那麼勞工A在海外任職、在職業工會加保的這5年年資就會被取消。但前面在台灣甲公司合法加保的15年年資仍有效。

重點提醒：

若有勞工目前處於此類狀況，建議應主動辦理退保。否則一旦遭查核，勞保局會追溯至你赴海外公司任職的首日，視為「自始無效」，不僅無法計算年資，過去所繳保費原則上也無法退還，對退休權益造成重大影響。

二、入監服刑

根據現行規定，勞工在服刑期間不得加保勞保，因為此時勞工已不具備勞動身分，自然也就沒有資格再保勞保。

但若判刑還未確定，勞工還在上訴、審理階段，是可以繼續加保的，期間加保的年資都會在，不會被取消、被充公。

在實務上，如果勞工是公司員工，一旦被判刑入獄，公司可以根據《勞基法》第12條，不用事先通知，直接幫勞工退保。

比較常發生問題的是那些投保在職業工會的勞工。工會不會知道勞工有沒有入監，若家人還幫忙繳保費，就會導致「不合法加保」。勞工在服刑期間透過職業工會繼續加保，經勞保局查明後會被取消加保資格，已繳保費不會退還，且該年資也不會併計。

舉例說明：

勞工B於2021年判刑確定並開始服刑，卻仍持續留在職業工會的保險名單中，勞工B家人因不知入監後不能再保勞保，仍照常代為繳納保費。直到2024年，勞保局發現這段紀錄有異，認定該段加保無效。

結果，這3年雖然有繳保費，但因勞工B服刑期間不具加保資格，這段年資不但不計入退休資格，已繳保費也不予退還。

重點提醒：

勞工服刑前的合法年資仍然有效，不會被一併取消。只有勞工服刑期間，卻還沒退保的那段時間，會被勞保局認定為「不合法加保」，因此不列入勞保年資。如果勞工知道自己要入監，或家中有人服刑，記得主動辦理退保，避免未來年資被追回。

三、掛名加保（俗稱寄保）

有些勞工離職後，想保住年資，卻沒有工作，選擇在朋友公司或工會繼續加保。根據勞保規定，這樣做是屬違法加保，若勞保險查核時發現勞工沒有工作證明、薪資等資料，這段加保就會被認定為無效。

但若勞工有實際工作事實，例如兼職、做接案、自營、開工作室，有收入來源，就可以透過職業工會等單位繼續加保，年資不會被取消。



重點提醒：

勞保的核心在於「有工作」，不是「有繳錢」就能算年資，勞工勿僥倖用假的工作關係「寄保」。

四、外派到國外工作

外派到國外工作的勞工，分以下2種情況：

1.薪水由台灣公司支付：

這種情況下，雖然勞工在國外工作，但薪水還是由台灣公司發放，勞工可以繼續保勞保，不用擔心年資被取消。

2.薪水由國外公司支付：

如果勞工是被台灣公司外派到國外，但薪水是由國外公司給的，代表勞工已實際受雇於國外公司，加保會被認定無效。此時，勞工須盡快辦理退保，否則被勞保局查到後，這段加保期間會被取消。

舉例說明：

勞工C被台灣公司派到美國工作，薪水還是由台灣公司付，所以勞工C不用退保，可以繼續享有勞保資格。但如果勞工C在美國的薪水是由美國公司支付，那就代表他是受雇於海外企業，勞保局會認定勞工C這段期間的加保無效。

重點提醒：

勞工在被外派海外工作時，一定要確認薪資來源，避免不小心加了無效勞保。若薪水來自海外公司，務必盡快辦理退保，避免未來退休年資受影響。

勞保是保障勞工退休與失能的重要制度，但加保規定也有一定的門檻與原則。若勞工符合上述情況，務必留意自己的保險狀態，必要時主動退保或確認加保資格，才能避免辛苦繳保費卻領不到的情況發生。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法