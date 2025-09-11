晴時多雲

券商將台積電標為「中國台灣」 王定宇：未來要有處罰規則

2025/09/11 15:40

民進黨立委王定宇收到檢舉，「某大券商將台積電標示為中國台灣」。（記者謝君臨翻攝）民進黨立委王定宇收到檢舉，「某大券商將台積電標示為中國台灣」。（記者謝君臨翻攝）

〔記者謝君臨／台北報導〕民進黨立委王定宇今表示，他於9月8日收到檢舉，國內某大券商將台積電標示為「中國台灣」，他立即要求金管會查處，翌日，該券商回覆是委外資訊廠商所為，將立即下架該網頁。王強調，金管會應該要求券商公佈出錯的委外資訊廠商，並給予券商警告，而且未來如有任何台灣的業者發生此事，要有處罰規則。

王定宇指出，有關該券商將台積電誤植為「中國台灣」一事，金管會證期局回覆他4點，包括：該券商完成內部網站系統清查後，僅發現「台積電」公司出現該用語，其餘上市櫃公司皆無異常顯示。

王定宇說，其次，經查，該券商是向外部資訊廠商購置系統，該用語為廠商於今年進行系統詞目調整時所更動，非該券商主動更改，因該內容屬服務性質資訊，目前公司已下架；證期局也聯繫證券公會，了解其他券商是否有類似情形，經回報目前未見其他案例；證期局並來電詢問他對本案有無意見，或需進一步處理方向？

對於上述第4點，王定宇今提出，金管會應該要求該券商公佈出錯的委外資訊廠商，並給予該券商警告，而且未來如有任何台灣的業者發生此事，要有處罰規則。

