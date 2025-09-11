晴時多雲

三井OUTLET台南二期明春竣工 面積新增約3千坪

2025/09/11 15:39

MITSUI OUTLET PARK 台南二期擴建工程預計明年春天竣工，預計將新增50間店舖。外觀示意圖。（三井不動產集團提供）MITSUI OUTLET PARK 台南二期擴建工程預計明年春天竣工，預計將新增50間店舖。外觀示意圖。（三井不動產集團提供）

〔記者劉婉君／台南報導〕三井不動產集團今（11）日宣布，緊鄰高鐵台南站的MITSUI OUTLET PARK二期，歷經約2年的擴建工程，目前已取得使用執照，預計明年春天竣工，面積將新增約3000坪，並新增約50家店舖，未來全館店面規模將達到約240店舖。

MITSUI OUTLET PARK台南自2022年2月開幕迄今，到訪人次已逾2000萬，周邊除了高鐵台南站、台鐵沙崙站，還有沙崙智慧綠能科學城、大台南會展中心、以及大型科技產業等進駐。

三井不動產集團表示，因應周邊發展、居住人口及市場需求增加，去年2月啟動2期擴建工程，加入居家生活大店、日系大型超市、親子娛樂、生活家電、餐飲品牌等，希望成為在地居民日常生活最強的支援者。

二期設計規劃以「Tropical Alley」為概念，延續運用台南特有的大自然元素，如鳳凰花的艷彩花色、熱帶水果的明亮熱情、榕樹的沉穩綠意等，打造兼具活力與魅力的商業設施。

建築屋頂及平面停車場設置約1000片太陽能板，以有效利用台灣南部特有的豐富日照，期為降低環境負荷作出貢獻，所產生的電力也預計將用於館內所需的電力供應。此外，透過積極導入 LED 照明設備及雨水再利用型衛生器具等措施，也將延續第1期，預計取得「綠建築」銀級認證。

