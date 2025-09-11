晴時多雲

南山人壽海外債創3紀錄 超額認購近12倍

2025/09/11 15:06

南山人壽10日透過在新加坡註冊成s立的全資子公司 Nanshan Life Pte. Ltd.，成功定價第2檔海外美元次順位資本債券。（資料照，記者吳欣恬攝）南山人壽10日透過在新加坡註冊成s立的全資子公司 Nanshan Life Pte. Ltd.，成功定價第2檔海外美元次順位資本債券。（資料照，記者吳欣恬攝）

〔記者吳欣恬／台北報導〕南山人壽昨（10）日透過在新加坡註冊成s立的全資子公司 Nanshan Life Pte. Ltd.，成功定價第2檔海外美元次順位資本債券，延續去年首檔海外發行的成功經驗，本次債券發行創下台灣壽險業者於海外發行最長天期次順位資本債券的紀錄。

南山人壽成功定價3.95億美元15.5年期（10.5年不可贖回） 次順位資本債券，定價水準為美國10年期公債利率加185個基點或5.911%, 票面利率則為5.875%。投資人對本次發行反應熱烈並踴躍認購，訂單簿開簿一小時內即收到逾12億美元的訂單，並在當日午前突破20億美元的訂單量。亞洲午盤過後持續看到市場投資人熱烈的迴響，最終訂單簿累積超過46億美元的規模，創下台灣保險業發行海外次順位資本債券最高的訂單簿紀錄。

南山人壽表示，本次發行最終超額認購倍數近12倍，是台灣壽險業者發行海外次順位資本債券最高倍數紀錄。本次發行分別分配87%予亞洲，13%予歐洲；就投資人種類而言，68%分配予資產管理公司、23%分配予保險公司與其他投資者、6%分配予銀行/金融機構，3%則分配予私人銀行/企業。

金管會保險局於2024年3月宣布台灣壽險公司得以透過海外成立的全資SPV發行有到期日的具資本性質債券。南山人壽繼去年首度發行後，今年再度成功完成海外資本市場交易，並透過 15.5 年期、10.5 年不可贖回的結構，進一步優化資本架構。南山人壽第2檔海外次順位資本債券的發行將進一步強化其資本適足率，為即將於 2026 年接軌台灣 ICS 制度做更充分的準備。

