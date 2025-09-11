勞保基金明年續獲1300億撥補 勞動部5大安定措施逐步上路

勞動部常務次長陳明仁指出，明年勞保仍將獲得1300億元的撥補預算（勞動部提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕因應美國對等關稅、新台幣匯率波動及國際貿易情勢變動，今日行政院會通過韌性條例特別預算案，除了勞動部已啟動「五大安定就業措施」外，更通過由特別預算挹注勞工保險基金100億元，編列於115年的預算，加計已送至立院審議的公務預算，已編列1200億元，總計明年勞保仍將獲得1300億元的撥補預算。

勞動部次長陳明仁指出，在「照顧民生」方面，勞動部額外於特別預算編列100億元挹注勞工保險基金，以增加基金收入、穩定資金流量，確保勞保制度穩健運作。勞動部強調，將視關稅衝擊與整體經濟情勢，分階段、視情況陸續推出各項支持勞工安定就業相關措施，包括提升勞動權益或環境，全力支持勞工安定就業。

在「安定就業」方面，勞動部自8月1日起強化僱用安定措施，補貼範圍涵蓋「食品及飼品製造業」、「紡織業」、「橡膠製品製造業」、「塑膠製品製造業」、「金屬製品製造業」、「電力設備及配備製造業」、「機械設備製造業」、「汽車及其零件製造業」、「其他運輸工具及其零件製造業」等9大行業，減班勞工薪資差額補貼比例由5成提升至7成，並可與「再充電計畫」合併申領；另外，更鼓勵勞工利用減班休息期間參訓，依實際訓練時數申請訓練津貼，每月可領最高1萬7210元，並新增投保薪資2萬8590至3萬300元級距的勞工，每月可申領津貼最高2280元。

同時，勞動部也補助企業自辦員工訓練，每案最高200萬元，受理至9月底。另針對企業及勞工雙向支持，勞動部推動「先僱後訓」計畫，企業可獲每年最高180萬元補助，僱用獎助每人最高3萬6000元，並提供「職務再設計」補助每人每年最高10萬元；勞工方面，則有提早就業津貼及缺工就業獎勵，每人最高可達10萬8000元。

青年族群部分，初次尋職青年可領最高4萬8000元尋職津貼及就業獎勵，失業青年接受職訓期間，每月可領1萬元，最長一年合計最高12萬元。陳明仁表示，相關措施將逐步推出，現階段以穩定勞工留在職場為主。

