年薪達393萬！《富比士》揭「這5種」行銷工作最不怕AI取代

《富比士》報導整理，5種AI最無法取代、並將持續發展的職位。（示意圖，彭博）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕AI正以驚人的速度改變行銷領域，甚至有研究調查，它已經在某些產業減少了年輕人的就業機會，不過，雖然一些重複性工作正在被自動化，仍有許多行銷職位依然需求旺盛，甚至在結合AI工具後變得更加有價值。《富比士》（Forbes）整理以下5種AI無法取代、並將持續發展的行銷職位，其中，品牌經理一職，在美國的年薪高達393萬。

1.SEO（搜尋引擎優化）專家

搜尋仍是數位行銷的支柱。即使AI正改變人們獲取資訊的方式，企業仍在激烈競爭曝光度，而SEO專家就是確保網站能出現在最重要位置的人。現代SEO已超越關鍵字，專家需要專注於技術優化、語音搜尋、AI驅動的搜尋結果，以及透過高品質反向連結建立權威性。特別是在高度依賴內部潛在客戶的SaaS（軟體即服務）公司中，對SEO專業的需求前所未有地高。

AI無法取代SEO專家，因為演算法持續演變，只有人類策略才能將這些變化與企業目標結合。擁有Google Analytics或SEMrush等工具認證的人將更具競爭力。年薪通常落在美國6萬至9.5萬美元（約新台幣181萬至287萬元），英國4萬至7萬英鎊（約新台幣163萬至285萬元）。

2.行銷數據分析師

AI能處理龐大數據，但仍需要人類分析師來詮釋數字並決定行動。行銷數據分析師能將原始數據轉化為洞察，推動更聰明的行銷活動與更高的投資報酬率。美國勞工統計局預測，2024至2034年間，市場研究分析師的就業成長率為 7%，遠高於所有職業的平均水準。隨著企業愈來愈要求證明投資效益，數據驅動決策的重要性也日益增加。

AI能找出模式，但需要分析師提供判斷，將數據與顧客行為及商業情境連結。若能掌握相關技能，將大大提升競爭力。年薪範圍為美國6.5萬至10萬美元（約新台幣196萬至302萬元），英國4.5萬至7.5萬英鎊（約新台幣183萬至305萬元）。

3.內容策略師

生成式AI已讓網路充斥各種文字、圖片與影片。但仍需人類策略師確保內容講述正確的故事、吸引正確的受眾，並與品牌價值一致。內容策略師負責管理編輯行事曆、決定優先平台，並跨渠道追蹤成效。《富比士》指出，思想領袖型內容依然是建立信任與推動創新的最強方式之一。

AI可以生成文字，但只有人類能制定策略、塑造敘事與理解文化細微差異。若能取得相關行銷證書，更能脫穎而出。年薪範圍為美國7萬至11萬美元（約新台幣212萬至333萬元），英國5萬至8萬英鎊（約新台幣203萬至326萬元）。

4.數位行銷經理

數位行銷經理就像多渠道活動的「指揮家」，負責規劃、監督並優化從社群廣告到電子郵件流程的一切。雖然AI工具能幫助自動化，但這些經理人必須決定預算並設定創意方向，以確保行銷活動達成企業目標。隨著行銷預算備受檢視，這一角色尤其重要。《富比士》指出，專業人士正探索副業與多元收入來源，以應對財務不確定性，這也意味著每一分行銷預算都需要經過嚴格把關。

自動化能簡化廣告投放或報告流程，但無法像數位行銷經理那樣將策略、創意與財務責任結合。取得相關專業認證，能幫助專業人士升遷。年薪範圍為美國7.5萬至12萬美元（約新台幣227萬至363萬元），英國5.5萬至8.5萬英鎊（約新台幣224萬至345萬元）。

5.品牌經理（Brand manager）

品牌經理負責塑造聲譽與定位，確保公司在廣告、合作與顧客體驗中的一致性。在錯誤能瞬間於網路上爆炸傳播的時代，人類監督顯得尤為重要。AI雖能協助監控品牌聲量，但品牌經理需要解讀細微差異並即時調整訊息。有報告指出，以體驗為核心的成長策略能讓顧客滿意度提升約20%，並帶來可觀的財務收益，證明顧客體驗中的人性化元素仍是關鍵。

機器能追蹤數據，但只有人類領導者能管理關係、打造真誠訊息。許多專業人士會攻讀行銷碩士或考取專業資格，以晉升高階職位。年薪範圍為美國8萬至13萬美元（約新台幣242萬至393萬元），英國6萬至9.5萬英鎊（約新台幣243萬至386萬元）。

報導總結，AI將持續存在，並繼續重塑行銷。但它並沒有消滅人類的工作，反而讓策略、創意、同理心與判斷力這些技能更具價值。如果想讓職涯更具未來性，這5個職業不僅不會被自動化取代，還正處於成長期。只要結合AI工具並持續精進技能，行銷職涯將能在2025年以後依然蓬勃發展。

