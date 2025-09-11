拚命工作29年爬上高管！55歲男退休1年超後悔

日媒以真實案例揭示，許多人努力工作為了退休生活打拚，卻可能在退休後感到後悔。（示意圖，美聯社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕每天應酬聚餐、接待客戶打高爾夫、奔波於會議與行程，這是許多企業高階主管的寫照。日本一名55歲男子過去日夜應酬、週末打高爾夫，終於爬上執行董事，然而，在54歲時卻因被降職而離開公司並退休。直到近日，他在兒子婚禮上發現自己對孩子的一切一無所知，這才終於覺醒，自問「我這樣的人生，真的好嗎？」對於過去不顧家庭和生活的自己，感到非常後悔。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，55歲的竹本和廣（化名）先生過去在電信公司工作，當時每天應酬聚餐、週末和客戶打高爾夫，就像拉車的馬一樣拼命工作，終於爬到通信公司執行董事位置，然而，竹本在54歲時因降職而離開服務29年的公司，55歲時更成為無業狀態，有一天他突然覺醒，為過去只拚命工作、不顧生活的自己感到後悔。

在55歲時，兒子婚禮當天，兒子的朋友們接連分享求學時的回憶與趣事，然而，坐在主桌的竹本卻驚覺自己對孩子的求學過程、同學朋友全然陌生。

他自問：「我這樣的人生，真的好嗎？」甚至連孩子的運動會，他都想不起自己是否參加過。他說：「那一刻，我第一次意識到自己早已陷入『積極性不作為』，忙碌卻沒有真正的目的。」

積極性不作為（Active Nonaction）意思為「行動很多，卻沒有實質意義；忙碌卻不帶目的性；表面活躍卻缺乏自覺。」

竹本坦言，自己長年接受「馬車般工作」的指令，幾乎忽視了自我與家庭，為了應付排山倒海的行程，自己只能拚命奔走，完全就是「忙碌卻缺乏目的意識的行動」。進入40歲後期以後，我照單全收上司的吩咐，過著完全忽視自己與家人的公司員工生活。直到兒子婚禮、孫子的誕生，他才徹底醒悟，開始思考「什麼才是真正重要的事」。

