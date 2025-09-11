諾和諾德宣布裁員9000人 分析師：組織重整對公司有利

丹麥製藥巨頭「諾和諾德（Novo Nordisk）」週三（10日）宣布計劃裁員9000人。（示意圖，法新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕丹麥製藥巨頭「諾和諾德（Novo Nordisk）」週三（10日）宣布計劃裁員9000人，約佔其全球員工總數的11.5%，引發外界關注。分析師認為，這次裁員是諾和諾德在經歷員工數量爆炸性成長後，進行必要的組織重整。

綜合媒體報導，諾和諾德週三宣布計劃裁員9000名員工，裁員主要集中在其總部所在地丹麥。這是公司新任執行長兼總裁杜斯達（Maziar Mike Doustdar）自今年8月上任以來的首次重大調整。

請繼續往下閱讀...

消息曝光後，諾和諾德週三盤中股價一度上漲4.4%，收復了早前的跌幅。

對於諾和諾德裁員之舉，瑞銀（UBS）分析師認為，這是諾和諾德在經歷員工數量爆炸性成長後，進行必要的組織重整，目的是減少組織內部的複雜性。



丹麥Sydbank製藥股權分析師倫托夫特（Soren Lontoft）則指出，裁員規模雖然讓人吃驚，但這項決定其實不令人意外，反而顯示出新執行長杜斯達的決心。

倫托夫特稱，諾和諾德近年員工數量快速增長，考慮到美國市場的挑戰以及增長放緩的前景，讓人力規模回歸合理狀態是自然的調整。簡化組織之後，諾和諾德將變得更靈活，也能更快做出更好決策，因此倫托夫特認為這次裁員是正面舉措。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法