獨家》距離興達不到1公里 烏林投居民要求台電合理補償

2025/09/11 13:25

緊鄰興達電廠的永安區烏林投居民，今天上午集結電廠大門前抗議，痛批政府及台電至今無人慰問，並提出台電應合理補償等4大訴求。（民眾提供）緊鄰興達電廠的永安區烏林投居民，今天上午集結電廠大門前抗議，痛批政府及台電至今無人慰問，並提出台電應合理補償等4大訴求。（民眾提供）

〔記者蘇福男／高雄報導〕台電高雄興達電廠前晚因天然氣外洩發生閃燃氣爆，相關原因還在查證中，今天上午緊鄰電廠的永安區烏林投居民集結電廠大門前抗議，痛批政府及台電至今無人慰問，並提出台電應合理補償等4大訴求。

永安烏林投社區距離發生閃燃氣爆的興達電廠新建燃氣複循環機組不到1公里，前晚氣爆衝擊波烏林投首當其衝，多戶民宅玻璃被震破受損，村民至今仍心有餘悸，擔心受怕到睡不好覺，今天上午隨同烏林投自救會長黃福來前往電廠大門前抗議。

黃福來痛批台電都在欺騙老實居民，用甜言蜜語、回饋金不斷騙在地人電廠很安全，結果前晚卻發生爆炸，自救會提出4點訴求，包括因新建電廠安全承諾跳票，要求興達電廠給予安全承諾並解釋；電廠新建中工程要全面停工；台電應給予居民合理補償；並要求興達電廠廠長洪貴忠，台電南部施工處長黃啟祥、副處長陳政男下台負責。

陳政男代表台電收下居民抗議書，強調台電董事長曾文生昨已承諾，台電會負起責任，並盡快復原、查明事故發生原因，給大眾一個交代。

