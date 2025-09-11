晴時多雲

區域能源正義！ 陳其邁：各縣市用電、自己扛起責任

2025/09/11 12:58

陳其邁為能源正義問題，為高雄人叫屈，呼籲各縣市自負用電責任減輕高雄負擔。（記者黃良傑攝）陳其邁為能源正義問題，為高雄人叫屈，呼籲各縣市自負用電責任減輕高雄負擔。（記者黃良傑攝）

〔記者黃良傑／高雄報導〕台電高雄興達電廠新2-2號燃氣機組測試發生爆炸、火警，在野黨藉此批評執政黨能源政策失當，市長陳其邁今接受媒體聯訪，也為高雄市民叫屈，他強調能源的「區域正義」非常重要，各縣市要用的電應自行負責，高雄有約30％電力送給外縣市，但造成環境衝擊甚至意外，卻全由高雄人來承擔，相當不公平。

陳其邁表示，整個能源多元及能夠提高能源的韌性，對於未來台灣產業發展非常重要，尤其在高雄，過去在整個發電結構都以燃煤發電為主，故這幾年高雄市政府也一再要求希望能夠由煤轉氣，加速汽電共生脫煤。

他表示，整個高雄以目前來看，大概5千萬噸的碳排，能夠逐步達成減碳的目標，也希望說能夠加速這些燃煤電廠，除了轉為備載之外，如果在整個能源的供應許可情況之下，能夠加速汰除、除役。

此外，陳其邁表示要再三強調，能源的區域正義非常重要，自己各縣市要用的電，應該要自己負起責任，長期以來，我們可以說發電的餘裕，在全台灣來講可以說是最高的縣市，以去年大概400多億度的電，我們大概用了300多億度的電，其他的包括30%左右的電力，其實都是外送給其他的縣市，這樣對於發電量比較大，相對來講，當然對環境衝擊也比較大的縣市來講，是不公平。

陳市長希望中央以高雄市而言，最希望的就是能夠加速在整個電力結構的轉型，由煤轉氣，其他縣市也要負起責任，不能把所有責任都推給高雄市！

以興達電廠的火災為例，這個又是一項額外的風險，我覺得這個對高雄人來講不公平，其他縣市也應該都要負起責任，不然發生火災，承受災害的也是我們電廠附近的我們所有市民朋友，我覺得這樣真的是對高雄人來講不公平。

