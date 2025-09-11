iPhone 17預購啟動 刷聯邦卡3大通路回饋率最高13.3％

蘋果新機iPhone 17將於9月12日開放預購，聯邦銀行今（11）日宣布祭出3大通路購機優惠（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕蘋果新機iPhone 17將於9月12日開放預購，聯邦銀行今（11）日宣布祭出3大通路購機優惠，涵蓋Apple官網與直營店、電商平台及電信通路，主打分期零利率與高額刷卡金回饋，最高可得2500元刷卡金，若搭配新戶加碼，總回饋可衝上13.3%。

聯邦銀行表示，這波針對iPhone 17推出的購機優惠，涵蓋果粉最常使用的3大通路，無論直營、網購或電信，都能輕鬆入手iPhone 17並享受高額回饋。

針對果粉最信賴的Apple官方通路，聯邦銀表示，即日起至12月31日，於聯邦信用卡網站完成登錄，在Apple官網/直營店單筆消費滿額最高可獲1200元刷卡金，最高回饋2.8%；若選擇分期付款，符合登錄與消費條件可有6期0利率。使用聯邦賴點卡或吉鶴卡再享卡片最高1.3%回饋，優惠疊加總回饋直衝4.1%。

電商平台部分，9月12日至30日於momo購物網刷聯邦卡分期滿3萬元並完成登錄，即贈2500元刷卡金，回饋8.3%；蝦皮購物則可領券現折最高200元，另加800元刷卡金，購新機更划算。

至於電信通路，包含中華電信、遠傳、台灣大哥大、myfone、STUDIO A等指定商家，分期滿額最高贈1200元刷卡金並享分期0利率，回饋達2.4%。

聯邦銀行同時推出新戶攻略，自即日起至12月31日，首次開立New New Bank數位帳戶並設定自動扣繳信用卡款，即享最高5%回饋，若搭配電商平台優惠，總回饋最高達13.3%。

