晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

iPhone 17預購啟動 刷聯邦卡3大通路回饋率最高13.3％

2025/09/11 11:20

蘋果新機iPhone 17將於9月12日開放預購，聯邦銀行今（11）日宣布祭出3大通路購機優惠（業者提供）蘋果新機iPhone 17將於9月12日開放預購，聯邦銀行今（11）日宣布祭出3大通路購機優惠（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕蘋果新機iPhone 17將於9月12日開放預購，聯邦銀行今（11）日宣布祭出3大通路購機優惠，涵蓋Apple官網與直營店、電商平台及電信通路，主打分期零利率與高額刷卡金回饋，最高可得2500元刷卡金，若搭配新戶加碼，總回饋可衝上13.3%。

聯邦銀行表示，這波針對iPhone 17推出的購機優惠，涵蓋果粉最常使用的3大通路，無論直營、網購或電信，都能輕鬆入手iPhone 17並享受高額回饋。

針對果粉最信賴的Apple官方通路，聯邦銀表示，即日起至12月31日，於聯邦信用卡網站完成登錄，在Apple官網/直營店單筆消費滿額最高可獲1200元刷卡金，最高回饋2.8%；若選擇分期付款，符合登錄與消費條件可有6期0利率。使用聯邦賴點卡或吉鶴卡再享卡片最高1.3%回饋，優惠疊加總回饋直衝4.1%。

電商平台部分，9月12日至30日於momo購物網刷聯邦卡分期滿3萬元並完成登錄，即贈2500元刷卡金，回饋8.3%；蝦皮購物則可領券現折最高200元，另加800元刷卡金，購新機更划算。

至於電信通路，包含中華電信、遠傳、台灣大哥大、myfone、STUDIO A等指定商家，分期滿額最高贈1200元刷卡金並享分期0利率，回饋達2.4%。

聯邦銀行同時推出新戶攻略，自即日起至12月31日，首次開立New New Bank數位帳戶並設定自動扣繳信用卡款，即享最高5%回饋，若搭配電商平台優惠，總回饋最高達13.3%。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財