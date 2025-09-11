甲骨文的營收預測讓分析師們目瞪口呆

美國軟體巨擘甲骨文（Oracle）週三（10日）公布驚人的成長預測，激勵公司股價飆漲36%。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕美國軟體巨擘甲骨文（Oracle）週三（10日）公布驚人的成長預測，激勵公司股價飆漲36%。外媒報導，甲骨文的營收預測也讓分析師們震驚到目瞪口呆。

《CNBC》報導，甲骨文週三美股盤後公布2026財年第1季財報，營收為149.3億美元（約新台幣4528.69億元），年增 12%，略低於市場預期的150.4億美元（約新台幣4562.05億元）；淨利為29.3億美元（約新台幣888.75億元），每股盈餘（EPS）為1.01美元（約新台幣31元），若依非美國通用會計準則（non-GAAP）計算，則為1.47美元（約新台幣44.6元），同樣稍低於預期的1.48 美元（約新台幣44.9元）。

儘管甲骨文第1季財報數字不如預期，但市場卻幾乎沒人在意，因為市場的焦點，全都放在甲骨文的未來展望，尤其是其雲端基礎建設業務和一連串AI合約所帶來的爆炸性成長。

甲骨文預估，旗下的雲端基礎建設服務（Oracle Cloud Infrastructure，OCI）在2026財年營收將達180億美元（約新台幣5459.9億元），年成長達77%，並預計在接下來4個財年，這項業務還會快速成長，營收將依序達到320億、730億、1140億與1440億美元（約新台幣9706.5億元、2兆2142億元、3兆4579億元、4兆3679億元），4年內大幅成長8倍。

甲骨文執行長凱芝（Safra Catz）也在財報聲明中提到，公司本季與3家客戶簽下了4筆金額達數10億美元的合約，並預期未來幾個月將簽下更多大型客戶。

而最令外界震驚的是甲骨文的「剩餘履約義務（Remaining Performance Obligations，簡稱RPO，即已簽約但尚未認列的營收）」也飆升至4550億美元（約新台幣13兆8014億元），較去年同期成長359%。凱芝表示，RPO有望在短期內突破5000億美元（約新台幣15兆1664億元），反映市場對Oracle雲端服務的高度需求。

甲骨文上述業績預期，另許多分析師印象深刻。Guggenheim Securities分析師迪富奇（John DiFucci）表示他「完全被震撼到了」；德意志銀行分析師澤爾尼克（Brad Zelnick）也稱，「我們全都嚇到了，不過是那種好的驚訝。」。

財報公布後，許多投行紛紛上調甲骨文股價預估，其中美國銀行（BofA）將甲骨文股票評級上調為「買進」，並預期甲骨文股價將較週二（9日）收盤價（241.51美元）再漲逾50%。

