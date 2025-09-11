晚婚買房養女兒！65歲老爸退休金瞬間蒸發：我得工作到80歲

晚婚、高齡生育在日本逐漸普遍，顯示出教育費與退休資金並行的艱難。示意圖。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕遲來的婚姻、夢寐以求的女兒出生，在喜悅的背後，悄然開始的卻是教育費與房貸的沉重壓力，日本一名65歲的A先生（化名）直到44歲才生了女兒，他將愛與金錢優先傾注在孩子身上，卻無暇顧及自己的退休資金，稱「已經有做到80歲都得工作的覺悟了」，其經歷充分了顯示教育費與退休資金並行的艱難。

日本媒體《THE GOLD ONLINE》報導案例，A先生多年來在東京一家企業擔任業務工作。擁有家庭是他長久以來的夢想，但直到42歲才終於實現。那一年他在婚友會上認識了小他7歲的女子，並在結婚2年後迎來期待已久的女兒。遲來的幸福，讓A先生由衷感到喜悅。

A先生心想：「有了家庭就該買房」，所以他將單身時的積蓄作為頭期款，買下了一間中古公寓，由於是40多歲才購屋，所以貸款期限只有25年。包含房貸、管理費與修繕基金，每月大約要支出17萬日圓。

然而，即使在這樣的情況下，夫妻共同的心願仍是「要盡全力給女兒最好的」，所以花在女兒身上的錢毫不吝嗇，甚至還讓女兒就讀私立中學。當時A先生的年收入約為850萬日圓。雖然已經離退休不遠，但他心想：「還有退休金，總會有辦法的。」

A先生在60歲屆齡退休後，被公司再回聘，年收入銳減至約400萬日圓，維持既有生活水準已顯得十分吃力，而他拿到的1800萬日圓退休金，大多數被用於提前償還房貸，其餘也陸續花在生活與教育開銷上，幾乎無法留下作為養老資金。

到了65歲，A先生開始領取退休年金，每個月大約可拿到17萬日圓。加上妻子的兼職收入，合計每月約30萬日圓，但女兒仍在念大學，導致家庭財務完全沒有餘裕。

無奈之下，A先生只能選擇繼續工作。他以時薪1320日圓、每週工作5天的條件，找到兼職工作。即使看著同齡朋友與配偶旅行、享受人生，他也只能苦笑說：「那跟我無緣，我已經有做到80歲都得工作的覺悟了。」

讓A先生更感寂寞的，是女兒的變化，女兒上高中後進入叛逆期，對他的搭話經常不予理會。他無奈地說：「女兒和妻子關係還是不錯，可能女兒也只是青春期的自然現象吧。但我自認比一般父親投入更多的愛，如今卻得不到回應，心裡難免不是滋味。」

A先生如今面臨教育費與退休金難以兼顧的局面，他總結認為，自己晚婚、晚生，也就代表著能工作的時間本來就比較短。買房、讓女兒讀私立學校，對他來說都是過於冒險的選擇。為了實現「有房子、給孩子最好的教育」的理想，因此忽略了冷靜長遠的規劃。

報導提到，對於40多歲才當父母的家庭而言，教育費高峰與退休準備往往處於重疊時期，要兼顧兩者是極為困難的任務。

目前，A先生一家必須精打細算過日子，所幸女兒也理解家庭狀況，在大學申請獎學金並打工賺錢，看著女兒努力的身影，A先生心想：「現在更想帶她去吃好料、買想要的東西。」但現實卻無法如願。

報導指出，A先生的經歷，充分顯示教育費與退休資金並行的艱難。若未能有意識地平衡準備，老後生活勢必陷入困境。如今晚婚、高齡生育逐漸普遍，潛藏的風險，已不再只是別人的故事。

