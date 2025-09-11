晴時多雲

購屋合約「棄單潮」爆發、創2017年新高 ! 美國「這2州」最嚴重

2025/09/11 12:12

美國購屋者正在以創紀錄的速度退出交易，7月涉及約5.8萬份協議、佔15.3%。（示意圖，法新社）美國購屋者正在以創紀錄的速度退出交易，7月涉及約5.8萬份協議、佔15.3%。（示意圖，法新社） 

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國住房市場正深受通膨與高利率雙重打擊。根據房產平台Redfin的最新數據顯示，2025年7月全美高達15.3%的購屋合約被取消，涉及約5.8萬份協議，創下自2017年有紀錄以來的最高水準。

數據顯示，7月購屋解約率在德州與佛羅里達州特別嚴重。其中，德州聖安東尼奧是全美所有大都市中購屋取消率最高的城市，7月待售房屋中，有22.7% 的房屋未能按合約到期。緊隨其後的是佛羅里達州的勞德岱堡和傑克遜維爾，取消率分別為21.3%和19.9%、亞特蘭大為19.7%；佛羅里達州坦帕為19.5%。

此外，除了房價壓力，佛州買家還因自然災害風險、保險與社區管理費飆漲而「臨陣退縮」。

Redfin分析指出，買房成本高漲壓垮市場買氣，購屋者「心存顧慮」是解約潮的主因。除了高房價、高貸款成本之外，通膨壓力和勞動力市場放緩帶來的經濟不確定性，也是推升解約率的重要因素。

據報導，目前30年期固定抵押貸款利率仍維持在約6.5%，雖然略低於去年高點，但仍遠高於疫情前水準。根據凱斯-席勒房價指數，美國房價在五年內上漲近50%。

根據Bankrate的研究顯示，如今在美國購買一套普通住房，家庭年收入至少需11.7萬美元（約新台幣354.9萬元），比 2020 年初的7.8萬美元（約新台幣236.6萬元）增加近五成。與此同時，保險費與房產稅也不斷上升，自2019至2024年間，房屋保險費累計上漲57%，僅2024年就飆漲14%，部分原因來自氣候災害。另外，2021至2023年間房產稅也上漲了12%。

分析師指出，現今美國的典型家庭買不起房。根據美國全國住宅建築商協會（NAHB）與富國銀行住房成本指數（CHI），即使是年收入中位數10.4萬美元（約新台幣315.5萬元）的家庭，購買中位數新建住宅需花費36%的收入，購買二手住宅則需37%，而低收入家庭的負擔比例更高達71%-74%，遠超過「可負擔住房」的標準。

根據房地產經紀人平台Realtor研究顯示，當前僅28%的住房符合「典型家庭」可負擔標準。雖然家庭收入中位數自2019年的6.8萬美元（約新台幣206.3萬元）升至7.9萬美元（約新台幣239.7萬元），但僅能讓住房預算增加300美元（約新台幣91.2元）/月。

相比之下，房價卻在同期上漲了近38%，從31.9萬美元（約新台幣967.9萬元）升至43.9萬美元（約新台幣1332萬元）。

NAHB首席經濟學家Robert Dietz強調，「過多家庭正背負沉重住房成本」，並呼籲美政府減輕監管、解決建材與勞動力瓶頸，以增加供給。但即使建商縮小戶型、祭出優惠，依舊難以抵消需求端的壓力。

